Назван лауреат Букера

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19 ноября в Лондоне жюри Букеровской премии объявило лауреата 2020 года. Премия присуждена шотландскому писателю Дугласу Стюарту за роман «Шагги Бейн» (Shuggie Bain).
Как сообщает сайт Букеровской премии, «Шагги Бейн», первый роман Дугласа Смита, во многом автобиографичен. Его действие происходит в тэтчеровской Британии 1980-х, главный герой — мальчик из Глазго, чья мать борется с бедностью и алкогольной зависимостью. Сорокачетырехлетний писатель посвятил роман своей матери, умершей от алкоголизма, когда ему было 16.
«"Шагги Бейну" суждено стать классическим романом, — уверена председатель жюри Букеровской премии, редактор и литературный критик Маргарет Басби. — Это трогательный, захватывающий, полный точных наблюдений портрет социального мира, его людей и его ценностей».
По словам Маргарет Басби, решение жюри было единодушным, оно было принято всего за один час, отмечает BBC.
Помимо книги Дугласа Смита в шорт-лист Букера в этом году входили романы «Новая глухомань» (The New Wilderness) Дайен Кук (США), «Тело для оплакивания» (This Mournable Body) Цици Дангарембги (Зимбабве), «Жженый сахар» (Burnt Sugar) Авни Доши (США), «Король теней» (The Shadow King) Маазы Менгисте (Эфиопия-США) и «Реальная действительность» (Real Life) Брэндона Тейлора (США).
Букеровская премия была основана в 1969 году, она присуждается за роман на английском языке, опубликованный в Великобритании и Ирландии. Лауреат награждается денежным призом в размере 50 тысяч фунтов, остальные авторы книг шорт-листа получают по 2500 фунтов.
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