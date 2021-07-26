Греза как метод
Немного о сновидческом социально-художественном проектировании26 июля 20211131
Сегодня, 26 июля, премьерой оперы Моцарта «Дон Жуан» в постановке Ромео Кастеллуччи открывается оперная программа Зальцбургского фестиваля. На сцену Felsenreitschule выйдут хор и оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса.
Главные партии в спектакле, созданном в копродукции с фондом V-A-C, исполнят известный итальянский баритон Давиде Лучано и солистка Пермской оперы, сопрано Надежда Павлова.
Дальнейшие показы пройдут 29 июля, а также 4, 7, 10 и 20 августа. В рамках совместной программы Зальцбургского фестиваля и фонда V-A-C 2 августа «Дон Жуан» прозвучит в эфире радио «Орфей».
Помимо «Дон Жуана» в оперной программе Зальцбургского фестиваля «Так поступают все женщины» Моцарта, «Триумф Времени и Разочарования» Генделя, «Тоска» Пуччини, «Электра» Рихарда Штрауса и «Нетерпимость 1960» Луиджи Ноно.
Зальцбургский фестиваль в этом году проходит с 17 июля до 31 августа. Значительную часть программы составили события, подготовленные к столетию Зальцбургского фестиваля, которые пришлось отменить в 2020 году из-за пандемии.
Юбилею фестиваля посвящен специальный проект TheatreHD «100 лет Зальцбургского фестиваля»: в российских кинотеатрах покажут записи 11 спектаклей, в разные годы представленных в Зальцбурге.
Проект открывает сегодня, 26 июля, в московском парке искусств «Музеон» показ одноактной оперы Рихарда Штрауса «Электра» в постановке Кшиштофа Варликовского.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
14:26В петербургской галерее откроется хостел
13:13В Нижнем Новгороде состоится международный фестиваль медиаискусства
12:25Объявлен лонг-лист Букера
11:09Вечер памяти Александра Расторгуева пройдет в «Пионере»
Вчера
17:52Фестиваль Signal объявил победителей арт-колла
16:58Открывается оперная программа Зальцбургского фестиваля
15:41В Москве покажут работы с нью-йоркской выставки русского искусства 1924 года
14:26Российский фильм примет участие в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля
12:50В Байройте состоялась премьера «Летучего голландца» в постановке Дмитрия ЧерняковаВсе новости
Немного о сновидческом социально-художественном проектировании26 июля 20211131
Четыре часа «Ариоданта» Генделя пролетят незаметно26 июля 20211203
Константин Фазольт беседует с Григорием Аросевым26 июля 20211934
Роман Тименчик об одной эпиграмме Пастернака23 июля 20214308
Александр Пасюгин — о мистическом триллере «Время»23 июля 20214250
Михаил Маяцкий о том, что может случиться с Россией через тридцать лет — или хотелось бы, чтобы случилось. Текст из новой книги «Россия-2050. Утопии и прогнозы»23 июля 20214806
Фильм ученицы Марины Разбежкиной о своей бабушке и о памяти сердца23 июля 20213414
Анна Борисова присматривается к новым культурологам с философского факультета МГУ22 июля 20213386
Опыт музыкального анализа романа Анастасии Курляндской «Убить Ленина»22 июля 20213660
Арсений Жиляев и Кети Чухров беседуют на выставке «Будни распознавателя образов»22 июля 20213584
Снежана Кръстева открывает выставку финалистов конкурса Nova Art «Новая кожа»21 июля 20213579
Московский фолк-балаган под управлением танцующего дирижера выпустил дебютный альбом и планирует покорять Европу21 июля 20214097