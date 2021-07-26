Открывается оперная программа Зальцбургского фестиваля

© Ruth Walz / Salzburger Festspiele

Сегодня, 26 июля, премьерой оперы Моцарта «Дон Жуан» в постановке Ромео Кастеллуччи открывается оперная программа Зальцбургского фестиваля. На сцену Felsenreitschule выйдут хор и оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса.

Главные партии в спектакле, созданном в копродукции с фондом V-A-C, исполнят известный итальянский баритон Давиде Лучано и солистка Пермской оперы, сопрано Надежда Павлова.

Дальнейшие показы пройдут 29 июля, а также 4, 7, 10 и 20 августа. В рамках совместной программы Зальцбургского фестиваля и фонда V-A-C 2 августа «Дон Жуан» прозвучит в эфире радио «Орфей».

Помимо «Дон Жуана» в оперной программе Зальцбургского фестиваля «Так поступают все женщины» Моцарта, «Триумф Времени и Разочарования» Генделя, «Тоска» Пуччини, «Электра» Рихарда Штрауса и «Нетерпимость 1960» Луиджи Ноно.

Зальцбургский фестиваль в этом году проходит с 17 июля до 31 августа. Значительную часть программы составили события, подготовленные к столетию Зальцбургского фестиваля, которые пришлось отменить в 2020 году из-за пандемии.

Юбилею фестиваля посвящен специальный проект TheatreHD «100 лет Зальцбургского фестиваля»: в российских кинотеатрах покажут записи 11 спектаклей, в разные годы представленных в Зальцбурге.

Проект открывает сегодня, 26 июля, в московском парке искусств «Музеон» показ одноактной оперы Рихарда Штрауса «Электра» в постановке Кшиштофа Варликовского.







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