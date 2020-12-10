Объявлена программа Зальцбургского фестиваля — 2021

Дирекция Зальцбургского фестиваля (слева направо): театральный директор Беттина Херинг, исполнительный директор Лукас Крепац, президент Хельга Рабль-Штадлер, художественный руководитель Маркус Хинтерхойзер, концертный директор Флориан Виганд © Anne Zeuner / Salzburger Festspiele

Сегодня, 10 декабря, дирекция Зальцбургского фестиваля объявила летнюю программу 2021 года. С 17 июля по 31 августа на 17 площадках пройдут 168 представлений. Значительную часть программы составили события, подготовленные к столетию фестиваля, которые пришлось отменить в 2020 году из-за пандемии.

Как сообщает пресс-служба фестиваля, зрители увидят шесть оперных спектаклей — «Дон Жуана» и «Так поступают все женщины» Моцарта, «Триумф Времени и Разочарования» Генделя, «Тоску» Пуччини, «Электру» Рихарда Штрауса и «Нетерпимость 1960» Луиджи Ноно.

Также в программе 44 представления драматических спектаклей и 93 концерта, лекции, дискуссии, выставки, читки, кинопоказы, вручение премии Герберта фон Караяна для молодых дирижеров и премии Жерара Мортье. Еще 62 представления на 30 площадках пройдут в рамках молодежной программы Зальцбургского фестиваля.

Среди участников фестиваля Венский филармонический оркестр, musicAeterna, Берлинский филармонический оркестр, оркестр «Моцартеум», Camerata Salzburg, Чикагский симфонический оркестр, Collegium vocale Gent, дирижеры Рикардо Мути, Теодор Курентзис, Филипп Херревеге, Даниель Баренбойм, Кирилл Петренко и Максим Емельянычев.

На фестивальных концертах выступят Марта Аргерих, Рено Капюсон, Евгений Кисин, Анна-София Муттер, Маурицио Поллини, Андраш Шифф, Григорий Соколов, Даниил Трифонов, Патриция Копачинская, Мицуко Учида, Гидон Кремер, Алина Ибрагимова, Йорг Видман, Джойс Дидонато, Соня Йончева и другие музыканты.

Полностью программа Зальцбургского фестиваля 2021 года приводится на его сайте.







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