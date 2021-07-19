«Дух огня» перенесли на февраль

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Сегодня, 19 июля, организаторы XIX Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня», который проводится в Ханты-Мансийске, приняли решение перенести его с августа 2021 года на февраль 2022 года из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в регионе.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на временно исполняющую обязанности директора концертно-театрального центра «Югра-Классик» Ирину Фокину.
Первоначально фестиваль «Дух огня» в этом году был запланирован на 11–16 марта, он должен был пройти в двух форматах — очном и дистанционном, но из-за пандемии коронавируса COVID-19 его пришлось перенести на 20–23 августа.
«Сегодня в ходе заседания оргкомитета принято решение перенести кинофестиваль "Дух огня" из-за пандемии коронавируса с августа 2021 года на февраль следующего года», — рассказала Ирина Фокина.
Она добавила, что фестивали 2021 и 2022 годов будут объединены и продлятся неделю: «В период с 22 февраля по 28 февраля 2022 года пройдет два фестиваля - XIX, который должен был состояться в 2021 году, и XX».
По информации властей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, на XIX фестивале «Дух огня» планируется детская программа — совместный проект с Гёте-Институтом. Гостем программы, посвященной Году германии в России, станет немецкая художница Виола Липпманн, организаторы готовят встречи и мастер-классы в городах Югры. Также планируется провести мастерскую «Курс на кино» и дополнить ее «Школой гримера».
Впервые на фестивале должен состояться конкурс проектов сценариев для участников из стран-членов Арктического совета. Предполагалось, что победители конкурса, занявшие первые три места, смогут получить в качестве приза грант на съемки фильма по их сценарию. В культурной программе фестиваля запланирована стендовая выставка экспонатов Российского государственного музея Арктики и Антарктики.
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