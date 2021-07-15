Умер Петр Мамонов

© Владимир Филиппов

Сегодня, 15 июля, в Москве в возрасте 70 лет умер рок-музыкант, актер и поэт, основатель группы «Звуки Му» Петр Мамонов.

Сообщение об этом опубликовано в фейсбуке музыканта.

Петр Николаевич Мамонов родился в 1951 году в Москве, учился в полиграфическом техникуме, поступил в Московский полиграфический институт на редакторский факультет, но ушел с третьего курса. Работал наборщиком в типографии, корректором и заведующим отделом писем в журнале «Пионер», банщиком-массажистом, лифтером, грузчиком, кочегаром, занимался переводом английской, датской, норвежской и шведской поэзии, писал собственные стихи.

В начале 1980-х вместе со своим младшим братом Алексеем Бортничуком основал группу «Звуки Му». С 1986 года группа участвовала в концертах Московской рок-лаборатории, в 1987 году прошло первое выступление «Звуков Му» в Ленинграде.

В 1988 году были записаны студийные альбомы «Простые вещи» и «Крым». За ними последовала пластинка «Звуки Му», выступления на в телепередаче «Музыкальный ринг», туры по Франции, Германии, Великобритании, США и разным городам СССР. В конце 1989 года Петр Мамонов объявил о роспуске «Звуков Му» и вместе с братом образовал дуэт «Мамонов и Алексей», в 1990 году основал собственную студию звукозаписи «Отделение Мамонов».

Выпустил ряд сольных альбомов, в том числе «Шоколадный Пушкин» (2002), «Электро Т» (2002), «Мыши 2002» (2003), «Зелененький» (2003), «Великое молчание вагона метро» (2003), «Сказки братьев Гримм» (2005). В 2015 году анонсировал создание новой группы под названием «Совершенно новые Звуки Му».

С начала 1990-х Петр Мамонов всё больше времени уделял кино и театру. Его фильмография насчитывает около 20 ролей. Наибольшую известность получили актерские работы Петра Мамонова в фильмах Павла Лунгина «Такси-блюз» (1990), «Остров» (2006) и «Царь» (2009).

В 1992 году в Московском драматическом театре имени К.С. Станиславского вместе с режиссером Олегом Бабицким и актером Денисом Бургазлиевым Петр Мамонов поставил спектакль «Лысый брюнет». Впоследствии создавал и играл моноспектакли, ставил музыкальные спектакли. С 2014 года вел авторскую программу «Золотая полка» на радиостанции «Эхо Москвы».







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