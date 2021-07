Александр Роднянский рассказал о новых фильмах Андрея Звягинцева и Кантемира Балагова

© KJF

В 2021 и 2022 годах будут запущены в производство новые проекты продюсера Александра Роднянского, в том числе первый англоязычный фильм Андрея Звягинцева и третий полнометражный игровой фильм Кантемира Балагова.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кинокомпании «Нон-стоп продакшн», Александр Роднянский рассказал об этом на Каннском кинофестивале, где он представляет российский фильм «Разжимая кулаки» Киры Коваленко и израильский фильм «Найти Анну Франк» Ари Фольмана.

Новую картину Андрея Звягинцева — семейную драму под рабочим названием «What Happens» — Александр Роднянский охарактеризовал как «тонкое рассуждение о ценностях человеческой жизни». Над сценарием режиссер будет работать со своим постоянным соавтором Олегом Негиным («Изгнание», «Елена», «Левиафан», «Нелюбовь»)

«После того, как мы завершили работу над фильмом "Нелюбовь", который я всегда негласно считал финалом нашей российской трилогии вместе с "Еленой" и "Левиафаном", мы взяли с Андреем творческую паузу. А недавно у Андрея появилась идея следующего проекта на английском языке. Я поддержал, потому что уверен, что талант Андрея, его удивительное понимание природы человека дают ему возможность говорить с любой аудиторией — и российской, и глобальной», — сказал продюсер.

Кантемир Балагов планирует приступить к съемкам своего третьего фильма «Моника» после того, как завершит работу над пилотными эпизодами сериала HBO «Одни из нас» (The Last of Us) по сценарию Крейга Мейзина. События «Моники» будут происходить в наши дни на родине режиссера, в Кабардино-Балкарии. Кантемир Балагов пишет сценарий фильма совместно с писательницей Мариной Степновой.

Также среди новых проектов Александра Роднянского документальный фильм американского режиссера Годфри Реджио о молодых людях, которые «поставили себе цель создать новую культуру в мире, переживающем беспрецедентную технологическую трансформацию, и находящимся под угрозой экологической катастрофы». Автором музыки к фильму станет Филип Гласс, сопродюсером — лауреат «Оскара» Стивен Содерберг.

«Когда Стивен Содерберг рассказал мне об этой истории, я не сомневался ни секунды и моментально присоединился к ней. Я давний и абсолютный поклонник фильмов Годфри Реджио, и работать вместе с ним и со Стивеном Содербергом над новым фильмом — для меня особая честь», — подчеркнул Александр Роднянский.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.