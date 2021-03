Кантемир Балагов снимет новый фильм в Кабардино-Балкарии

© Paul Grandsard / Angers Film Festival

Съемки следующего фильма Кантемира Балагова «Моника» будут проходить в Кабардино-Балкарии, режиссер работает над сценарием совместно с писательницей Мариной Степновой.

«Это история про отца и сына. Про то, на что способен сын, пытаясь сделать отца больше, чем он есть», — цитирует Кантемира Балагова ТАСС.

По словам режиссера, он понял, что хочет работать со Мариной Степновой после того, как прочитал ее роман «Женщины Лазаря».

«Каждая следующая ее книга лишь усиливала мое желание. Меня поражали ее слово, характеры ее героев и эмоции, которые я испытывал. Я очень счастлив, что над следующим фильмом мы с Мариной работаем вместе», — рассказал Балагов.

В свою очередь Степнова сказала, что рада придумывать историю вместе с «большим и сложным режиссером», отметив его тактичность в работе со сценаристом. «Мы много спорим и много смеемся, хотя история, которую мы рассказываем, довольно грустная, — сказала она. — Герои стали для нас не просто живыми — родными. Надеюсь, это добрый знак».

Продюсер Александр Роднянский сообщил, что съемки новой картины планируется начать сразу после того, как режиссер снимет пилотные эпизоды сериала HBO «Последние из нас» (The Last of Us) по сценарию Крейга Мейзина.

«Когда Кантемир работает над сценариями своих фильмов, то сначала он придумывает историю, которую хочет рассказать, ее будущих героев и мир, в котором эти герои живут. А после этого он объединяется с большим писателем, насыщающим этот мир жизнью, характеры — кровью, а историю — структурой», — пояснил продюсер.







