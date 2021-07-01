Швейцарские и российские культурные проекты обменяются опытом работы во время пандемии

© Центр современной культуры «Смена»

8 и 9 июля Центр современной культуры «Смена» (Казань) и Центр современного искусства «Типография» (Краснодар) проведут онлайн fellowship-программу для некоммерческих и независимых культурных институций из Швейцарии и России «Пара-знание» – Para-Knowledge Ping-Pong Exchange Talks Between Non-Profit Art Ibstitutions.

В программе серия онлайн-событий, записи которых будут доступны для просмотра на YouTube-канале «Смены» по окончании проекта, а также из открытых дискуссий, присоединиться к которым можно, пройдя регистрацию.

Подробная информация о выступлениях и их расписание опубликованы на сайте проекта.

Работа в региональных культурных институциях России и Швейцарии часто носит спонтанный и даже романтический характер. Даже после нескольких лет деятельности сотрудники не всегда понимают дальнейшие шаги и принципы развития. Часто это связано с тем, что некоммерческие и независимые региональные институции находятся в неустойчивом положении, что мешает долгосрочному планированию. В то же время они, как ключ к художественной жизни города, формируют и картографируют локальную культурную сцену, являются важной частью культурного ландшафта всей страны.

Большинство институций работают по принципу открытого кода и готовы в деталях рассказывать друг другу о моделях и принципах своего существования. Но сейчас не существует доступной международной платформы для постоянного диалога между кураторами, художниками и менеджерами в сфере культуры, соответствующей кругу их проблем, задач и интересов. Сталкиваясь с однотипными проблемами, они остаются один на один с вызовами времени. Особенно остро это проявилось в период пандемии и закрытых границ.

Программа объединит пространства, управляемые художниками, независимые образовательные инициативы, некоммерческие и государственные центры культуры и искусств из разных регионов России с арт-пространствами из разных кантонов и областей Швейцарии. Она позволит создать диалог, обмен знаниями между институциями, станет площадкой для презентаций региональных культурных проектов, расширит географию партнерства двух стран в области культуры и искусства.

Участники:

Dogo Residenz (Лихтенштейг)

Shedhalle (Цюрих)

CAN (Невшатель)

sic! Elephanthouse (Люцерн)

Центр культуры ЦК19 (Новосибирск)

Центр современного искусства «Типография» (Краснодар)

Центр современной культуры «Смена» (Казань)

Мастерская Тихая (Нижний Новгород)

ВШСИ (Владивосток)

Железногорский центр современного искусства «Цикорий» (Железногорск)



Форматы программы:

Доклады

Программа состоит из серии коротких докладов представителей институций. Каждый из них расскажет не только о проектах, но и поделится основными проблемами в работе над ними и путями преодоления трудностей.

В каждом докладе организаторы ввели роль внимательного слушателя. Она схожа с ролью модератора, но ее исполнит один из участников программы. Внимательный слушатель будет собирать вопросы слушателей, чтобы вести беседу во время коллективного обсуждения после доклада.

Пинг-понг

После каждого доклада состоится 15-минутный «пинг-понг» — серия перекрестных вопросов ответов между докладчиком, внимательным слушателем, участниками и представителям других институций. У каждого «пинг-понга» есть тема, связанная с предыдущим докладом.

Дискуссии

Каждый день заканчивается модерируемой дискуссией, где все институции рассказывает о своем городе, культурных проектах, художественной сцене. В ходе дискуссий участники смогут обсудить вопросы, которые касаются развития и экономики институций в условиях пандемии, культурного программирования и кураторских проектах во время закрытых границ, проблемы онлайна и оффлайна, работы с аудиторией и многие другие темы.

Часть программы будет открытой. Принять участие в дискуссиях для институций смогут любые художники, кураторы и исследователи. Для этого объявлен open-call, для участия в котором необходимо заполнить короткую анкету.

Проект реализуется при поддержке Швейцарского совета по культуре «Про Гельвеция» в рамках программы поддержки новых форматов культурного обмена FastForwART







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