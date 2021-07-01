Швейцарские и российские культурные проекты обменяются опытом работы во время пандемии

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8 и 9 июля Центр современной культуры «Смена» (Казань) и Центр современного искусства «Типография» (Краснодар) проведут онлайн fellowship-программу для некоммерческих и независимых культурных институций из Швейцарии и России «Пара-знание» – Para-Knowledge Ping-Pong Exchange Talks Between Non-Profit Art Ibstitutions.
В программе серия онлайн-событий, записи которых будут доступны для просмотра на YouTube-канале «Смены» по окончании проекта, а также из открытых дискуссий, присоединиться к которым можно, пройдя регистрацию.
Подробная информация о выступлениях и их расписание опубликованы на сайте проекта.
Работа в региональных культурных институциях России и Швейцарии часто носит спонтанный и даже романтический характер. Даже после нескольких лет деятельности сотрудники не всегда понимают дальнейшие шаги и принципы развития. Часто это связано с тем, что некоммерческие и независимые региональные институции находятся в неустойчивом положении, что мешает долгосрочному планированию. В то же время они, как ключ к художественной жизни города, формируют и картографируют локальную культурную сцену, являются важной частью культурного ландшафта всей страны.
Большинство институций работают по принципу открытого кода и готовы в деталях рассказывать друг другу о моделях и принципах своего существования. Но сейчас не существует доступной международной платформы для постоянного диалога между кураторами, художниками и менеджерами в сфере культуры, соответствующей кругу их проблем, задач и интересов. Сталкиваясь с однотипными проблемами, они остаются один на один с вызовами времени. Особенно остро это проявилось в период пандемии и закрытых границ.
Программа объединит пространства, управляемые художниками, независимые образовательные инициативы, некоммерческие и государственные центры культуры и искусств из разных регионов России с арт-пространствами из разных кантонов и областей Швейцарии. Она позволит создать диалог, обмен знаниями между институциями, станет площадкой для презентаций региональных культурных проектов, расширит географию партнерства двух стран в области культуры и искусства.
Участники:
Форматы программы:
Доклады
Программа состоит из серии коротких докладов представителей институций. Каждый из них расскажет не только о проектах, но и поделится основными проблемами в работе над ними и путями преодоления трудностей.
В каждом докладе организаторы ввели роль внимательного слушателя. Она схожа с ролью модератора, но ее исполнит один из участников программы. Внимательный слушатель будет собирать вопросы слушателей, чтобы вести беседу во время коллективного обсуждения после доклада.
Пинг-понг
После каждого доклада состоится 15-минутный «пинг-понг» — серия перекрестных вопросов ответов между докладчиком, внимательным слушателем, участниками и представителям других институций. У каждого «пинг-понга» есть тема, связанная с предыдущим докладом.
Дискуссии
Каждый день заканчивается модерируемой дискуссией, где все институции рассказывает о своем городе, культурных проектах, художественной сцене. В ходе дискуссий участники смогут обсудить вопросы, которые касаются развития и экономики институций в условиях пандемии, культурного программирования и кураторских проектах во время закрытых границ, проблемы онлайна и оффлайна, работы с аудиторией и многие другие темы.
Часть программы будет открытой. Принять участие в дискуссиях для институций смогут любые художники, кураторы и исследователи. Для этого объявлен open-call, для участия в котором необходимо заполнить короткую анкету.
Проект реализуется при поддержке Швейцарского совета по культуре «Про Гельвеция» в рамках программы поддержки новых форматов культурного обмена FastForwART
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