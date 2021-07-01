Фестиваль Fields перенесли на 2022 год

Непокой, неволя
Раздражающая противоречивость и спирали российской истории на альбоме Shortparis «Яблонный сад»1 июля 20214280
Команда фестиваля Fields решила отложить его проведение до следующего, 2022 года. Фестиваль пройдет в Москве с 4 по 7 августа 2022 года.
«Оптимистичные прогнозы на лето 2021 года столкнулись с суровой реальностью, — говорится в сообщении организаторов Fields. — Распространение нового штамма COVID-19 привело к критическому росту заболеваемости в Москве и, как следствие, введению новых ограничительных мер. На данный момент в городе запрещены ночные мероприятия и танцполы в принципе, а вход на массовые события численностью свыше 500 человек осуществляется исключительно по QR-кодам для вакцинированных и переболевших. К сожалению, нам трудно прогнозировать, какой процент аудитории успеет пройти вакцинацию или переболеть к датам фестиваля».
Кроме того, отмечают организаторы фестиваля, под вопросом оказалась целостность программы фестиваля: «Существует большой риск того, что часть иностранных артистов не сможет приехать в Россию: во-первых, в некоторых странах по-прежнему действуют ограничения на выдачу российских виз, а, во-вторых, для граждан ряда стран был введен обязательный карантин по прибытии в Россию и/или по возвращении домой».
Свое участие в фестивале Fields в августе 2022 года уже подтвердили Ross From Friends, William Basinski, Sign Libra, Kedr Livanskiy, Stanislav Tolkachev, Zavet, Ishome, Moa Pillar & Ушко, Bad Zu, «Сольвычегодск», «Бром», «ПТУ» и многие другие артисты. Обновленный состав участников фестиваля будет объявлен в ближайшее время.
Все купленные ранее билеты остаются действительными на новые даты фестиваля.
Также по ним можно будет попасть на мини-фестиваль Fields XS, который команда Fields собирается организовать после ослабления ограничительных мер, и на петербургский фестиваль St. Fields, запланированный на 18–19 сентября в «Севкабель Порте». Среди участников фестиваля Shackleton, Elektro Guzzi, Wacław Zimpel, Rhys Chatham, «COH», Gábor Lázár, Shortparis, Ishome, Bad Zu, Илья Мазо. Индивидуальный промо-код на скидку отдельным письмом от Ticketscloud получат все обладатели билета Fields 2021/2022.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
17:35В петербургском «Манеже» пройдет выставка Recycle Group
16:30Швейцарские и российские культурные проекты обменяются опытом работы во время пандемии
14:23Подростковое искусство обсудят в Центре Вознесенского
13:27«Безумные дни» начинаются в Екатеринбурге
13:02Музей Москвы запускает проект «Москва без окраин»
11:44Объявлена музыкальная программа «Архстояния»
10:23Фестиваль Fields перенесли на 2022 год
1 июля 2021
17:42Объявлены даты и тема второго фестиваля «48 часов Новосибирск»
16:45В НИУ ВШЭ сменится ректорВсе новости
Раздражающая противоречивость и спирали российской истории на альбоме Shortparis «Яблонный сад»1 июля 20214280
Дмитрий Матвиенко — победитель Международного конкурса дирижеров имени Николая Малько в Копенгагене1 июля 20212009
Герайнт Рис рассказывает, как снял фильм о жизни и работе Виктории Ломаско30 июня 20212185
Наталия Бакши описывает мир большого швейцарского писателя и объясняет, почему его философские драмы и детективы нужны в теперешнем мире, сошедшем с колес30 июня 20213051
Гений музыкальной сказки — о своих знаменитых работах и малоизвестных, о помощи Таривердиева, советах Данелии и тайнах мастерства30 июня 20212741
«ВолгаФест» глазами Евгении Гершкович29 июня 20212682
«Иоланта» Марата Гацалова в Перми29 июня 20212838
Экономика ката, спецоперация Ярузельского и очередной приговор антропоцену29 июня 20212521
Русский миф в новом российском искусстве28 июня 20214139
Музыкант и медиахудожник Сергей Касич вспоминает свою встречу с изобретателем и композитором Питером Зиновьевым — человеком, изменившим электронную музыку28 июня 20213409
Из книги Глеба Морева «Осип Мандельштам: фрагменты литературной биографии»28 июня 20214706
Круглый стол о книжном сериале Евгении Некрасовой «Кожа»28 июня 20213434