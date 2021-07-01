Фестиваль Fields перенесли на 2022 год

© Даша Почерк

Команда фестиваля Fields решила отложить его проведение до следующего, 2022 года. Фестиваль пройдет в Москве с 4 по 7 августа 2022 года.

«Оптимистичные прогнозы на лето 2021 года столкнулись с суровой реальностью, — говорится в сообщении организаторов Fields. — Распространение нового штамма COVID-19 привело к критическому росту заболеваемости в Москве и, как следствие, введению новых ограничительных мер. На данный момент в городе запрещены ночные мероприятия и танцполы в принципе, а вход на массовые события численностью свыше 500 человек осуществляется исключительно по QR-кодам для вакцинированных и переболевших. К сожалению, нам трудно прогнозировать, какой процент аудитории успеет пройти вакцинацию или переболеть к датам фестиваля».

Кроме того, отмечают организаторы фестиваля, под вопросом оказалась целостность программы фестиваля: «Существует большой риск того, что часть иностранных артистов не сможет приехать в Россию: во-первых, в некоторых странах по-прежнему действуют ограничения на выдачу российских виз, а, во-вторых, для граждан ряда стран был введен обязательный карантин по прибытии в Россию и/или по возвращении домой».

Свое участие в фестивале Fields в августе 2022 года уже подтвердили Ross From Friends, William Basinski, Sign Libra, Kedr Livanskiy, Stanislav Tolkachev, Zavet, Ishome, Moa Pillar & Ушко, Bad Zu, «Сольвычегодск», «Бром», «ПТУ» и многие другие артисты. Обновленный состав участников фестиваля будет объявлен в ближайшее время.

Все купленные ранее билеты остаются действительными на новые даты фестиваля.

Также по ним можно будет попасть на мини-фестиваль Fields XS, который команда Fields собирается организовать после ослабления ограничительных мер, и на петербургский фестиваль St. Fields, запланированный на 18–19 сентября в «Севкабель Порте». Среди участников фестиваля Shackleton, Elektro Guzzi, Wacław Zimpel, Rhys Chatham, «COH», Gábor Lázár, Shortparis, Ishome, Bad Zu, Илья Мазо. Индивидуальный промо-код на скидку отдельным письмом от Ticketscloud получат все обладатели билета Fields 2021/2022.







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