Перенесен первый уикенд фестиваля «Выкса | Арт-Овраг»

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Первый уикенд фестиваля современной культуры «Выкса | Арт-Овраг», который должен был состояться в городе Выксе Нижегородской области 9-11 июля, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой перенесен на 27-29 августа.
Об этом рассказали 21 июня в московском пространстве «Рихтер» на презентации программы фестиваля его основательница Ирина Седых и новый директор Федором Павлов-Андреевич.
Абонементы, приобретенные на уикенд 9–11 июля, будут действительны в августе и сентябре. Все, кому не подходят новые даты, могут вернуть деньги за приобретенные абонементы без комиссии.
В программу первого уикенда, в частности, вошли паблик-ток и выставка фотографа Дмитрия Маркова по итогам его десятидневной исследовательской резиденции в Выксе, перформанс петербургского «Упсала-цирка» в ангарах Выксунского пассажирского автотранспортного предприятия, концерт Zventana Sventana и «АИГЕЛ» на городской площади, краеведческий променад-спектакль режиссера Андрея Маника, резиденция писательницы Людмилы Петрушевской, проект архитектора Чарльза Ренфро.
Одним из главных событий программы станет мировая премьера мотета Владимира Мартынова, основанного на чертеже инженера Владимира Шухова, который в конце XIX века создал металлический сетчатый свод одного из цехов Выксунского металлургического завода (режиссер-постановщик — Катя Бочавар, при участии композитора Петра Айду и хормейстера Андрея Котова).
Полностью программа приводится на сайте фестиваля.
Второй уикенд запланирован на 24–26 сентября.
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