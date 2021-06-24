Перенесен первый уикенд фестиваля «Выкса | Арт-Овраг»

Федор Павлов-Андреевич и Ирина Седых на презентации программы первого уикенда фестиваля «Выкса | Арт-Овраг». Москва, 21 июня 2021 года © Предоставлено пресс-службой фестиваля «Выкса | Арт-Овраг»

Первый уикенд фестиваля современной культуры «Выкса | Арт-Овраг», который должен был состояться в городе Выксе Нижегородской области 9-11 июля, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой перенесен на 27-29 августа.

Об этом рассказали 21 июня в московском пространстве «Рихтер» на презентации программы фестиваля его основательница Ирина Седых и новый директор Федором Павлов-Андреевич.

Абонементы, приобретенные на уикенд 9–11 июля, будут действительны в августе и сентябре. Все, кому не подходят новые даты, могут вернуть деньги за приобретенные абонементы без комиссии.

В программу первого уикенда, в частности, вошли паблик-ток и выставка фотографа Дмитрия Маркова по итогам его десятидневной исследовательской резиденции в Выксе, перформанс петербургского «Упсала-цирка» в ангарах Выксунского пассажирского автотранспортного предприятия, концерт Zventana Sventana и «АИГЕЛ» на городской площади, краеведческий променад-спектакль режиссера Андрея Маника, резиденция писательницы Людмилы Петрушевской, проект архитектора Чарльза Ренфро.

Одним из главных событий программы станет мировая премьера мотета Владимира Мартынова, основанного на чертеже инженера Владимира Шухова, который в конце XIX века создал металлический сетчатый свод одного из цехов Выксунского металлургического завода (режиссер-постановщик — Катя Бочавар, при участии композитора Петра Айду и хормейстера Андрея Котова).

Полностью программа приводится на сайте фестиваля.

Второй уикенд запланирован на 24–26 сентября.







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