На «Винзаводе» покажут «Хроники изоляции»

Слева: Владимир Потапов. День 33. Хроники изоляции. Собрал свои интеллектуальные боеприпасы.

Справа: Эммануэль Борнштейн. День 33. Хроники изоляции. Владимир, прочитал в сегодняшней газете, что пандемия коронавируса в этом году удвоит число людей, страдающих от голода. Это далеко не конец трагедии. © Предоставлено пресс-службой галереи pop/off/art

30 июня в галерее pop/off/art на территории Центра современного искусства «Винзавод» в Москве откроется выставка «Хроники изоляции» Владимира Потапова (Россия) и Эммануэля Борнштейна (Франция-Германия).

Как сообщает сайт галереи pop/off/art, в основу экспозиции легла серия работ, созданная художниками во время первой волны пандемии в Москве и Берлине.

Ежедневно, начиная с 20 марта 2020 года, Владимир Потапов и Эммануэль Борнштейн фиксировали на бумаге и холсте окружающие их предметы, редкие вылазки в магазин за продуктами, сцены из обыденной жизни, обремененной постоянным пребыванием в квартире. В условиях изоляции художники вели диалог в сети — выкладывали в Facebook и Instagram снимки своих живописных работ, добавляя комментарии и реакции на посты друг друга.

За это время Владимиром Потаповым было создано 95 произведений — именно столько дней длился режим самоизоляции в Москве. Эммануэль Борнштейн завершил участие в проекте раньше, как только закончился карантин в Берлине и Франции. За это время им было написано 52 работы. Все произведения художников, выполненные в условиях изоляции, будут представлены на выставка.

Также в экспозицию войдут пост-изоляционные работы Владимира Потапова, выполненные в 2021 году, в которых выражена рефлексия художника на тему изоляции и изменений, произошедших за этот год.

Выставка «Хроники изоляции» в галерее pop/off/art продлится до 20 августа. Продолжением проекта станет выставка Владимира Потапова и Эммануэля Борнтштейна в берлинской галерее Crone в 2022 году.

Выставка проводится в сотрудничестве с галереей Crone







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