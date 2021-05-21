Юрий Дмитриев получит премию Сахарова, присуждаемую Норвежским Хельсинкским комитетом

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Сегодня, 21 мая, Норвежский Хельсинкский комитет объявил лауреата премии свободы имени Андрея Сахарова. Им стал российский историк Юрий Дмитриев.
Об этом сообщает «МБХ Медиа» со ссылкой на сайт Норвежского Хельсинкского комитета.
«В год столетия со дня рождения Андрея Сахарова Норвежский Хельсинкский комитет вручит премию свободы имени Сахарова историку и диссиденту Юрию Дмитриеву», — говорится в сообщении комитета.
«Юрий Дмитриев известен своей работой по выявлению жертв советского террора в Карелии, где десятки тысяч людей были расстреляны и убиты без суда и следствия и похоронены в братских могилах. Дмитриев буквально собрал кости жертв в этих массовых захоронениях, опознал их по именам и вернул им достоинство», — прокомментировал генеральный секретарь комитета Гейр Хеннеланд.
Церемония награждения состоится на 29 октября, она приурочена ко Дню памяти жертв политических репрессий в СССР.
Премия учреждена в 1980 году с согласия и при поддержке самого Сахарова, с целью помочь людям, преследуемым за свою позицию, высказывания, веру. Норвежский Хельсинкский комитет присуждает премию с 1984 года, отмечает Международный Мемориал*.
Юрий Дмитриев — председатель Карельского отделения общества «Мемориал»*, редактор-составитель Книг памяти, секретарь Петрозаводской комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий, один из создателей мемориальных комплексов «Сандармох», «Красный Бор», мемориального кладбища на Секирной горе.
В 2016 году Юрий Дмитриев был обвинен по сфабрикованному уголовному делу в изготовлении порнографии и развратных действиях в отношении своей приемной дочери. Весной 2018 года после множества экспертных заключений, подтвердивших отсутствие состава преступления, и широкого общественного резонанса он был оправдан Петрозаводским городским судом. В июне 2018 года против Дмитриева было возбуждено второе уголовное дело, его снова заключили под стражу. Летом 2020 года Дмитриева приговорили к 3,5 годам колонии по делу о насилии над приемной дочерью, в сентябре срок был увеличен до 13 лет.
В поддержку Юрия Дмитриева неоднократно выступали писатели, деятели культуры, журналисты, правозащитники, ученые, политики, церковные и общественные деятели.
*4 октября 2016 года Минюст РФ внес Международный Мемориал в реестр «некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента»
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