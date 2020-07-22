Юрия Дмитриева приговорили к 3,5 годам колонии

Сегодня, 22 июля, в Петрозаводском городском суде оглашен приговор в отношении карельского историка Юрия Дмитриева. Он признан виновным по одному из пунктов обвинения и приговорен к 3,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Сообщение о вынесении приговора опубликовано на сайте Петрозаводского городского суда.

Суд постановил признать Юрия Дмитриева невиновным по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных статьями 135, 242.2 и 222 УК РФ (развратные действия, использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов и незаконное хранение оружия) и оправдать его в связи с отсутствием в его действиях составов указанных преступлений.

В тоже время подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 п. «б» ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

7 июля представитель прокуратуры запросил для Дмитриева 15 лет колонии.

По словам дочери Дмитриева Екатерины Клодт, он должен выйти на свободу 12 ноября, передает «Медиазона».

Юрий Дмитриев — председатель Карельского отделения общества «Мемориал», редактор-составитель Книг памяти, секретарь Петрозаводской комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий, один из создателей мемориальных комплексов «Сандармох», «Красный Бор», мемориального кладбища на Секирной горе.

В 2016 году Юрий Дмитриев был обвинен по сфабрикованному уголовному делу в изготовлении порнографии и развратных действиях в отношении своей приемной дочери. Весной 2018 года после множества экспертных заключений, подтвердивших отсутствие состава преступления, и широкого общественного резонанса он был оправдан Петрозаводским городским судом. В июне 2018 года против Дмитриева было возбуждено второе уголовное дело, его снова заключили под стражу.

В поддержку Юрия Дмитриева неоднократно выступали писатели, деятели культуры, журналисты, правозащитники, ученые, политики, церковные и общественные деятели.







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