Юрию Дмитриеву увеличили срок до 13 лет

Сегодня, 29 сентября, Верховный суд Карелии изменил приговор историку Юрию Дмитриеву по одному из пунктов обвинения. Срок наказания увеличен до 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Артема Черкасова.

Срок увеличен по ст. 132 УК РФ (ч. 4 п. «б» — насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Летом по этому пункту обвинения Петрозаводский городской суд приговорил Юрия Дмитриева к 3,5 годам колонии. В Верховном суде Карелии приговор суда первой инстанции сочли слишком мягким, пояснил адвокат.

Также Верховный суд отправил на пересмотр в городской суд дело по статьям об изготовлении детской порнографии и хранении фрагментов огнестрельного оружия (ст. 242.2 и 222 УК РФ).

«Те приговоры по статьям, по которым он был оправдан, они были отменены как незаконные, по мнению Верховного суда, и в этой части направлены на новое рассмотрение в городской суд», — рассказал Черкасов.

«Приговор в любом случае будет обжалован», — подчеркнул он.

Адвоката Артема Черкасова суд назначил Юрию Дмитиеву 22 сентября, поскольку его прежний защитник был вынужден изолироваться из-за коронавируса. Дмитриев пытался отказаться от Черкасова.

28 сентября около 250 ученых, деятелей культуры, журналистов, правозащитников, священнослужителей, работников IT и образования, политиков, общественных деятелей и жителей Петрозаводска подписали открытое письмо председателю Верховного суда Карелии Анатолию Наквасу с просьбой передать дело Юрия Дмитриева в суд любого другого региона. По мнению авторов письма, это необходимо сделать в виду необъективности Верховного суда Карелии.

В тот же день на письмо последовал ответ. «С заявлениями о недоверии суду, об отводах судей и составов суда, о передаче дела на рассмотрение в другой суд вправе обращаться только лица, участвующие в уголовном деле. Общественность такими лицами не является. Поэтому это обращение заявлено неустановленными лицами и комментировать его мы не будем», — заявила пресс-секретарь Верховного суда Карелии Татьяна Калистратова.

P.S. «Cудебный процесс, проходивший два дня в Верховном суде Карелии, нельзя считать справедливым», — говорится в заявлении Международного Мемориала о приговоре Юрию Дмитриеву.

Целиком заявление можно прочитать здесь.







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