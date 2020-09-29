Юрию Дмитриеву увеличили срок до 13 лет

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Сегодня, 29 сентября, Верховный суд Карелии изменил приговор историку Юрию Дмитриеву по одному из пунктов обвинения. Срок наказания увеличен до 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Артема Черкасова.
Срок увеличен по ст. 132 УК РФ (ч. 4 п. «б» — насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).
Летом по этому пункту обвинения Петрозаводский городской суд приговорил Юрия Дмитриева к 3,5 годам колонии. В Верховном суде Карелии приговор суда первой инстанции сочли слишком мягким, пояснил адвокат.
Также Верховный суд отправил на пересмотр в городской суд дело по статьям об изготовлении детской порнографии и хранении фрагментов огнестрельного оружия (ст. 242.2 и 222 УК РФ).
«Те приговоры по статьям, по которым он был оправдан, они были отменены как незаконные, по мнению Верховного суда, и в этой части направлены на новое рассмотрение в городской суд», — рассказал Черкасов.
«Приговор в любом случае будет обжалован», — подчеркнул он.
Адвоката Артема Черкасова суд назначил Юрию Дмитиеву 22 сентября, поскольку его прежний защитник был вынужден изолироваться из-за коронавируса. Дмитриев пытался отказаться от Черкасова.
28 сентября около 250 ученых, деятелей культуры, журналистов, правозащитников, священнослужителей, работников IT и образования, политиков, общественных деятелей и жителей Петрозаводска подписали открытое письмо председателю Верховного суда Карелии Анатолию Наквасу с просьбой передать дело Юрия Дмитриева в суд любого другого региона. По мнению авторов письма, это необходимо сделать в виду необъективности Верховного суда Карелии.
В тот же день на письмо последовал ответ. «С заявлениями о недоверии суду, об отводах судей и составов суда, о передаче дела на рассмотрение в другой суд вправе обращаться только лица, участвующие в уголовном деле. Общественность такими лицами не является. Поэтому это обращение заявлено неустановленными лицами и комментировать его мы не будем», — заявила пресс-секретарь Верховного суда Карелии Татьяна Калистратова.
P.S. «Cудебный процесс, проходивший два дня в Верховном суде Карелии, нельзя считать справедливым», — говорится в заявлении Международного Мемориала о приговоре Юрию Дмитриеву.
Целиком заявление можно прочитать здесь.
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