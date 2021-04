«Земля кочевников» выиграла три «Оскара»

© ABC Entertainment

25 апреля в Лос-Анджелесе состоялась 93-й церемония вручения премии «Оскар» Американской академии кинематографических искусств и наук. В трех номинациях, включая «Лучший фильм», победила картина Хлои Чжао «Земля кочевников» (Nomadland).

Как сообщает ABC, «Земля кочевников» также награжена в номинациях «Лучшая режиссерская работа» и «Лучшая актриса» (Фрэнсис Макдорманд).

Ранее фильм Хлои Чжао стал победителем 77-го Венецианского международного кинофестиваля, выиграл «Золотой глобус», получил четыре приза BAFTA и множество других кинонаград.

Помимо «Земли кочевников» в номинации «Лучший фильм» на премию Американской киноакадемии в этом сезоне претендовали «Отец» (The Father) Флориана Зеллера, «Иуда и черный мессия» (Judas and the Black Messiah) Шаки Кинга, «Манк» (Mank) Дэвида Финчера, «Минари» (Minari) Ли Айзека Чуна, «Девушка, подающая надежды» (Promising Young Woman) Эмералд Феннелл, «Звук металла» (Sound of Metal) Дариуса Мардера и «Суд над чикагской семеркой» (The Trial of the Chicago 7) Аарона Соркина.

По итогам церемонии приз за лучшую мужскую роль получил Энтон Хопкинс («Отец»), призы за лучшие роли второго плана — Дэниел Калуя («Иуда и черный мессия») и Юн Ё-джон («Минари»), которая стала первой южнокорейской актрисой, удостоенной премии «Оскар».

В номинации «Лучший оригинальный сценарий» награждена Эмералд Феннелл («Девушка, подающая надежды»), в номинации «Лучший адаптированный сценарий» — Флориан Зеллер и Кристофер Хэмптон («Отец»), приз за лучшую операторскую работу присужден Эрику Мессершмидту («Манк»).

Лучшим документальным полнометражным фильмом признан «Мой учитель-осьминог» (My Octopus Teacher) Пиппы Эрлих и Джеймса Рида, лучшим анимационным полнометражным фильмом — «Душа» (Soul) студии Pixar.

Полностью список лауреатов 93-го сезона премии «Оскар» приводится на сайте Американской киноакадемии.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.