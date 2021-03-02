«Земля кочевников» получила «Золотой глобус»

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28 февраля в США были объявлены лауреаты 78-го сезона премии Голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус». В номинации «Лучший драматический фильм» победил фильм Хлои Чжао «Земля кочевников» (Nomadland) c Фрэнсис Макдорманд в главной роли.
Хлоя Чжао признана лучшим режиссером. Как сообщает BBC, она стала второй женщиной в истории премии Голливудской ассоциации иностранной прессы, награжденной в этой номинации, после Барбры Стрейзанд, которая получила «Золотой глобус» за режиссуру в 1983 году.
В категории «Лучший драматический фильм» на «Золотой глобус» в этом сезоне также были номинированы «Отец» (The Father) Флориана Зеллера, «Манк» (Mank) Дэвида Финчера, «Девушка, подающая надежды» (Promising Young Woman) Эмералд Феннелл и «Суд над чикагской семеркой» (The Trial of the Chicago 7) Аарона Соркина.
Также две награды у «Бората 2» (Borat 2) Саши Барона Коэна. Фильм победил в номинации «Лучшая комедия или мюзикл», а сам Саша Барон Коэн — в номинации «Лучшая мужская роль в комедии или мюзикле».
Больше всего наград — четыре — на счету сериала «Корона» (The Crown): «Лучший драматический телесериал», «Лучшая актриса в драматическом телесериале» (Эмма Коррин), «Лучший актер в драматическом телесериале» (Джош О'Коннор) и «Лучшая актриса второго плана в драматическом телесериале» (Джиллиан Андерсон).
Лучшим комедийным телесериалом признан «Шиттс Крик» (Schitt's Creek), лучшим мини-сериалом — «Ход королевы» (The Queen's Gambit)
Полностью список лауреатов 78-го сезона премии «Золотой глобус» приводится на ее сайте.
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