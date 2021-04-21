Андрей Звягинцев выступил в поддержку Алексея Навального

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Сегодня, 21 апреля, на встрече со зрителями в Новосибирске режиссер Андрей Звягинцев призвал предоставить медицинскую помощь находящемуся в колонии оппозиционному политику Алексею Навальному.
Слова Андрея Звягинцева приводит «Тайга.инфо»:
«Для меня совершенно очевидно, что в этой стране нет ни права, ни закона, ничего нет, опереться ни на что нельзя, только на какое-то содружество, соратничество, слышание или плечо.
Меня обескураживает нынешнее состояние невероятно, потому что я не понимаю, какой нужен инструментарий, что ты можешь противопоставить этому катку? Он укатывает насмерть в прямом смысле слова человека, который сейчас за всех нас горит в этом пламени. Ланселот вошел в пасть к дракону. И это чарующее зрелище, оно восхищает, потому что отваги этому человеку не занимать. Но он выбрал, конечно, такой путь совершенно осознанно, он горит, как факел, это ясно.
Что делать остальным? Оставаться зрителями этого поединка, который даже поединком не назовешь, или как-то участвовать в этом, совершенно непонятно.
Еще одно событие, которое меня потрясло и восхитило, — человек, который объявил голодовку [вслед за Навальным] — Николай Формозов (бывший профессор ВШЭ и МГУ). Здесь нужно только действие, потому что говорить об этом уже абсолютно бессмысленно. К человеку [президенту России Владимиру Путину] обращается весь мир. Все значимые фигуры просят простую вещь — окажите помощь медицинскую человеку. Но он игнорирует голос вообще всего света, хотя народ уже кричит об этом.
Странное возникает чувство. Чувство отсутствия государства, чувство отсутствия того, кто поклялся быть гарантом жизни и достоинства граждан. И в этом состоянии очень трудно найти действие, слово».
Алексей Навальный с конца февраля находится в колонии в городе Покрове Владимирской области. Во второй половине марта стало известно об ухудшении здоровья политика, 31 марта он объявил голодовку в связи с тем, что к нему не допускают врача. Требование предоставить Алексею Навальному медицинскую помощь поддержали многие общественные деятели, журналисты, врачи и деятели культуры в России и за рубежом.
20 апреля режиссер-документалист Виктор Косаковский записал видеообращение, в котором заявил о том, что начинает голодовку солидарности с Алексеем Навальным.
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