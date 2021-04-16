Мировые деятели культуры потребовали допустить врачей к Навальному

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16 апреля газета Le Monde опубликовала открытое письмо президенту России Владимиру Путину от писателей, журналистов и деятелей культуры со всего мира с требованием предоставить медицинскую помощь оппозиционному политику Алексею Навальному.

В числе подписавших письмо лауреаты Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, Луиза Глюк, Джон Кутзее, Герта Мюллер и Орхан Памук, писатели Нил Гейман, Среди подписавших письмо лауреаты Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, Луиза Глюк, Джон Кутзее, Герта Мюллер и Орхан Памук, писатели Нил Гейман, Патрик Зюскинд, Амели Нотомб, Джоан Роулинг, Салман Рушди и Том Стоппард, режиссер Джей Джей Абрамс, актеры Дэвид Духовны, Бенедикт Камбербэтч, Джуд Лоу, Ванесса Редгрейв, Рейф Файнс и Стивен Фрай, музыканты Том Йорк и Бьорн Ульвеус.

После публикации в Le Monde английский перевод письма вышел в журнале The Economist.

COLTA.RU приводит письмо в русском переводе:





Президенту Путину,

В настоящее время Алексей Навальный содержится в исправительной колонии, которую многие юристы и правозащитники считают одной из самых суровых в России. Как уже известно во всем мире, состояние его здоровья ухудшается, он находится в критическом состоянии и нуждается в срочной медицинской помощи.

У Алексея Навального проявляются симптомы тяжелого неврологического расстройства –постоянные боли в спине и потеря чувствительности ног и рук. Кроме того, он страдает от сильного кашля и лихорадки. Как гражданин России он имеет законное право на обследование и лечение у врача по своему выбору. Будучи лишенным этого права, 30 марта в знак протеста он начал голодовку.

Мы призываем Вас, господин Президент, обеспечить Алексею Навальному безотлагательное лечение и уход, в которых он нуждается – и на которые он имеет право по российскому законодательству. Как лицо, давшее клятву соблюдать закон, Вы обязаны это сделать.

Джей Джей Абрамс

Светлана Алексиевич

Кристофер Бакли

Кен Барнс

Нил Гейман

Генри Луис Гейтс-мл.

Луиза Глюк

Сэм Грин

Дэвид Духовны

Патрик Зюскинд

Том Йорк

Эммануэль Каррер

Кристофер Кларк

Дж. М. Кутзее

Бенедикт Камбербетч

Алан Камминг

Майкл Каннингем

Рейчел Каск

Дэниэль Кельман

Этгар Керет

Давид Лагенркранц

Марс Леви

Джуд Лоу

Линг Ма

Бен Макинтайр

Наташа Макэлхоун

Хилари Мантел

Аньес Мартен-Люган

Кэтрин Мерридейл

Герта Мюллер

Петер Надаш

Сильвия Назар

Билл Найи

Сьюзен Носсель

Амели Нотомб

Майкл Ондатже

Орхан Памук

Ричард Пауэрс

Роберт Пестон

Мария Попова

Эллендея Проффер Тисли

Джордж Пэккер

Ванесса Редгрейв

Дэвид Ремник

Арундати Рой

Джоан Роулинг

Салман Рушди

Джон Рэй

Нитин Сауни

Саймон Себаг Монтефиоре

Питер Сингер

Кристин Скот Томас

Али Смит

Тимоти Снайдер

Джульет Стивенсон

Том Стоппард

Филипп Сэндс

Колм Тойбин

Орландо Файджес

Рейф Файнс

Ниал Фергюсон

Хью Фернли-Уиттингстол

Стивен Фрай

Антония Фрейзер

Роберт Харрис

Мэтт Хейг

Дэвид Хэйр

Саймон Шама

Элиф Шафак

Саманта Швеблин

Арт Шпигельман

Тим Уайнер

Саймон Уинчестер

Бьорн Ульвеус

Сэр Ричард Дж. Эванс

Мартин Эмис

Энн Эпплбаум

Луиза Эрдрич







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