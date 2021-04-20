 
18:38 20 апреля 2021Новости
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Виктор Косаковский присоединился к голодовке Алексея Навального

News_detailed_picture© Антон Долин / Facebook

Сегодня, 20 апреля, режиссер-документалист Виктор Косаковский записал видеообращение, в котором заявил о том, что начинает голодовку солидарности с находящемся в заключении оппозиционным политиком Алексеем Навальным.

Обращение опубликовал в своем фейсбуке кинокритик, главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин.

«Я, Виктор Косаковский, к сожалению, не мог этого сделать раньше, но сейчас присоединяюсь к голодовке Алексея Навального, — говорится в обращении, — потому что у нас не осталось другого легального способа попытаться спасти ему жизнь. Свободу Алексею Навальному! Свободу Юрию Дмитриеву! Свободу всем политическим заключенным в России! Россия будет счастливой, обязательно будет!»

Алексей Навальный с конца февраля находится в колонии в городе Покрове Владимирской области. Во второй половине марта стало известно об ухудшении здоровья политика, 31 марта он объявил голодовку в связи с тем, что к нему не допускают врача. Требование предоставить Алексею Навальному медицинскую помощь поддержали многие общественные деятели, журналисты, врачи и деятели культуры в России и за рубежом.



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