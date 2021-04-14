Объявлены даты фестиваля дебютного кино в Новой Голландии

© Катя Никитина

Сегодня, 14 апреля, организаторы II Международного фестиваля дебютного кино в Новой Голландии объявили, что он пройдет в Петербурге с 30 июля по 6 августа 2021 года.

«Наш фестиваль стремится стать платформой для нового, молодого кино и поддерживать оригинальные высказывания авторов, не боящихся экспериментов. Кроме конкурсных и специальных показов в рамках фестиваля пройдут образовательные события, дискуссии и встречи с режиссерами, — говорится в сообщении организаторов фестиваля. — Подробности и программу мы раскроем совсем скоро».

Заявки на участие во II Международном фестивале дебютного кино в Новой Голландии принимаются до 10 мая на платформе FilmFreeway.

Участвовать в основном конкурсе могут первые и вторые игровые фильмы продолжительностью от 45 минут, произведенные в 2020 и 2021 годах. В конкурс короткого метра принимаются документальные, экспериментальные и игровые фильмы продолжительностью до 45 минут, снятые в 2020 и 2021 годах режиссерами, которые еще не дебютировали в полном метре.

Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии организует команда проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация». Миссия фестиваля — поддерживать оригинальные и самобытные авторские высказывания и включать новые имена в мировой контекст. Президент фестиваля — Александр Роднянский, программный директор — Алексей Артамонов, куратор программы короткого метра — Андрей Карташов.

Превью фестиваля состоялось в 2019 году, в течение трех дней остров Новая Голландия в Петербурге посетили более 55 000 человек. Первый выпуск фестиваля был запланирован на лето 2020 года, но из-за пандемии прошел в сокращенном формате. В жюри входили продюсер Танассис Каратанос, режиссеры Бакур Бакурадзе, Филип Грёнинг, Андрес Дуке, Изабелла Эклёф, программный директор фестиваля Sheffield Doc/Fest Синтия Жил, театральный режиссер Дмитрий Волкострелов, кинокритик Кармен Грей, видеохудожница Полина Канис.







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