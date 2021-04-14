«Уроки фарси» Вадима Перельмана обсудят в «Пионере»

© «Пионер»

15 апреля в московском кинотеатре «Пионер» пройдут специальный показ и обсуждение картины Вадима Перельмана «Уроки фарси».

Начало в 19:00, билеты продаются на сайте кинотеатра «Пионер». Фильм будет показан на языке оригинала с русскими субтитрами.

После показа куратор публичной программы «Пионера» Сергей Сдобнов и директор по специальным проектам «Пионера» Егор Сенников поговорят с режиссером Вадимом Перельманом об истории насилия, освобождении от прошлого и о том, как сочетается страшное и смешное.

Картина «Уроки фарси» в 2020 году участвовала в программе Berlinale Specials 70-го Берлинского международного кинофестиваля и была выдвинута от Беларуси на премию «Оскар» в категории «Лучший иностранный игровой фильм». В российский прокат фильм вышел 8 апреля 2021 года.

«Уроки фарси» (Россия-Беларусь-Германия, 2020)

Режиссер: Вадим Перельман

Авторы сценария: Илья Цофин, Вольфганг Кольхазе

Оператор: Владислав Опельянц

Композиторы: Евгений Гальперин, Саша Гальперин В ролях: Ларс Айдингер, Науэль Перес, Леони Бенеш, Софья Гершевич, Александр Байер, Нико Эрентайт, Йонас Нэй



Синопсис: В 1942 году Жиль Кремье, бельгиец еврейского происхождения, оказавшись в концлагере, выдает себя за перса — для него это единственная возможность остаться в живых. Эта ложь действительно спасает ему жизнь, но Жиль даже не может себе представить, какой ценой. Немецкие солдаты, довольные таким редким уловом, приводят Жиля к Клаусу Коху, повару в концлагере, который мечтает, как только закончится война, уехать в Иран и открыть там ресторан. Кох ищет настоящего перса, который научит его говорить на персидском языке. Так начинается история Жиля Кремье и Клауса Коха — еврея и немца, узника и тюремщика, ученика и учителя.





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