Начинается Берлинале

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Сегодня, 20 февраля, открывается 70-й Берлинский международный кинофестиваль.
В этом году вместо Дитера Косслика, почти 20 лет занимавшего пост директора Берлинале, фестивалем впервые руководят Мариетте Риссенбек, экс-глава компании German Films, и Карло Шатриан, который ранее был директором кинофестиваля в Локарно, передает ТАСС. По словам министра культуры Германии Моники Грюттерс, в дальнейшем фестиваль сохранит ориентацию на зрителя и политический уклон, но при этом станет моложе и более открытым для экспериментов.
В юбилейном Берлинале участвуют 342 фильма. На главные награды фестиваля претендуют 18 картин основной конкурсной программы, созданных кинематографистами из Аргентины, Бельгии, Бразилии, Великобритании, Германии, Ирана, Италии, Камбоджи, Мексики, Нидерландов, России, США, Тайваня, Украины, Франции, Чехии, Швейцарии, Южной Кореи, в том числе «Сибирь» (Siberia) Абеля Феррары, «Соль слез» (Le sel des larmes) Филиппа Гарреля и «Дау. Наташа» Ильи Хржановского и Екатерины Эртель.
Еще один фильм проекта «Дау» — «Дау. Дегенерация» Ильи Хржановского и Ильи Пермякова — включен в программу Berlinale Special, в которой также участвуют «Уроки фарси» Вадима Перельмана.
Фильмы российских режиссеров будут представлены и в других программах фестиваля. Это «Котлован» Андрея Грязева (программа «Панорама»), «Город уснул» Марии Игнатенко (программа «Форум»), «Мой галактический близнец Галактион» Саши Свирского (программа короткометражного кино) и «Гунда» Виктора Косаковского (программа Encounters).
Кроме того, в программе Berlinale Special принимает участие украинский фильм «Номера» Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева — экранизация одноименной пьесы Сенцова, а фильм украинского режиссера Ирины Цилык «Земля голубая словно апельсин», недавно получивший приз на фестивале Sundance, — в программе Generation 14 plus.
70-й Берлинский международный кинофестиваль продлится до 1 марта, церемония награждения лауреатов, которых объявит международное жюри во главе с британским актером Джереми Айронсом, состоится 29 февраля.
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