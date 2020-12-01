«Уроки фарси» выдвинули на «Оскар» от Беларуси

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Драма «Уроки фарси» режиссера Вадима Перельмана выдвинута от Беларуси на премию Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу дистрибьютора фильма, компанию «Белые ночи».

Картина Вадима Перельмана выдвинута на премию Американской киноакадемии в категории «Лучший иностранный игровой фильм» (Best International Feature Film, до 2020 года эта категория называлась «Лучший фильм на иностранном языке», Best Foreign Language Film).

Мировая премьера фильма «Уроки фарси» состоялась в феврале на Берлинале-2020. В Беларуси кинотеатральный прокат фильма начался 12 ноября, в российский он выйдет весной 2021 года. Также в 2021 году картина выйдет в Европе и в Северной Америке.

«Мы очень рады и гордимся номинацией "Уроков фарси", съемки картины были полностью организованы на территории Белоруссии в сотрудничестве с киностудией "Беларусьфильм"», — прокомментировал продюсер фильма, основатель кинокомпании Hype Film Илья Стюарт. В свою очередь Вадим Перельман отметил, что «счастлив возможности широко показать фильм международной аудитории».

В 2004 году дебютный фильм Вадима Перельмана «Дом из песка и тумана» получил три номинации на «Оскар». Новый фильм режиссера рассказывает о событиях 1942 года в оккупированной Европе. Жиль Кремье, бельгиец еврейского происхождения, оказавшись в концлагере, выдает себя за перса. В главных ролях снялись Науэль Перес Бискаярт, Ларс Айдингер, Йонас Нэй и Леони Бенеш.

Выдвижение фильмов на «Оскар» в категории «Лучший иностранный игровой фильм» заканчивается 12 января. От России на премию выдвинута историческая драма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!».

93-я церемония вручения премий Американской киноакадемии состоится 25 апреля 2021 года.







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