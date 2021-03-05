Мария Колесникова стала лауреатом премии «Самые отважные женщины мира»

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8 марта государственный секретарь США Энтони Блинкен проведет виртуальную церемонию вручения ежегодной премии «Самые отважные женщины мира» (International Women of Courage Award, IWOC). В числе лауреатов 2021 года музыкант и политическая активистка из Беларуси Мария Колесникова.
Об этом сообщает сайт Государственного департамента США.
«В преддверии президентских выборов, состоявшихся 9 августа 2020 года, белорусские женщины стали доминирующей политической силой, как и движущей силой общественных перемен в Беларуси, в немалой степени благодаря Марии Колесниковой. После того, как власти заключили в тюрьму или выслали из страны трех самых популярных оппозиционных кандидатов-мужчин, Мария и ее единомышленники бросили исторический и неослабевающий вызов 26-летнему правлению Александра Лукашенко. Мария продолжает оставаться лицом оппозиции внутри Беларуси, храбро переживая тюремное заключение после спорных выборов. Несмотря на содержание под стражей, Мария продолжает поддерживать жизнь в демократическом движении внутри Беларуси и служит источником вдохновения для всех, кто борется за свободу для себя и своих стран», — говорится в сообщении.
Премия IWOC с 2007 года присуждается госсекретарем США женщинам со всего мира, проявляющим исключительную храбрость и лидерство в борьбе за мир, справедливость, права человека, гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин.
В этом году лауреатами премии стали представительницы Беларуси, Бирмы, Камеруна, Китая, Колумбии, Демократической Республики Конго, Гватемалы, Ирана, Непала, Сомали, Испании, Шри-Ланки, Турции и Венесуэлы.
Помимо индивидуальных премий IWOC, которые будут вручены 8 марта, госсекретарь присудил почетную премию IWOC — ею посмертно награждаются семь афганских женщин, убитых в 2020 году «во время служения своим общинам в поворотный момент в истории Афганистана», отмечается в сообщении на сайте Госдепартамента.
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