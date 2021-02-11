Объявлена конкурсная программа Берлинале

Роттердам-2021: очень странное кино
Шесть лучших фильмов из программы фестиваля11 февраля 2021789
Сегодня, 11 февраля, дирекция 71-го Берлинского международного кинофестиваля объявила конкурсную программу. В нее вошли 15 фильмов из 16 стран.
Список фильмов, которые будут соревноваться за главные призы Берлинского кинофестиваля, опубликован на его сайте.
Представляя программу, художественный руководитель фестиваля Карло Шатриан отметил, что она позволяет увидеть настоящее мирового кинематографа и заглянуть в его будущее, а авторы представленных в ней фильмов сполна использовали непростую ситуацию 2020 года, создав глубоко личное кино. «Пусть конкурсная программа этого года и проигрывает по числу фильмов, но это очень насыщенная программа в смысле содержания и стиля», — считает худрук Берлинале.
В программу отобраны 15 фильмов, созданных кинематографистами из Венгрии, Германии, Грузии, Ирана, Канады, Катара, Латвии, Ливана, Люксембурга, Мексики, Румынии, Франции, Хорватии, Чехии, Южной Кореи и Японии, в том числе новые работы Ксавье Бовуа, Марии Шпет, Хон Сан Су, Селин Сьямма, Александра Коберидзе, Бенедека Флигауфа и Алонсо Руиспаласиоса.
Ранее стало известно, что в программах Forum и Berlinale Shorts будут представлены фильмы из России: «Дочь рыбака» Юлдус Бахтиозиной и «Вадим на прогулке» Саши Свирского.
71-й Берлинский международный кинофестиваль пройдет в два этапа. С 1 по 5 марта состоятся индустриальные мероприятия, тогда же жюри выберет обладателей наград Берлинале в категории короткометражного кино. На 9–20 июня запланирована программа Summer Special, которая включает в себя живые кинопоказы и церемонию награждения.
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