На Масленицу в Никола-Ленивце сожгут замок корона-людоеда

Роттердам-2021: очень странное кино
Шесть лучших фильмов из программы фестиваля11 февраля 2021786
13 марта на праздновании Масленицы в арт-парке «Никола-Ленивец» у деревни Никола-Ленивец Калужской области будет сожжен арт-объект Николая Полисского, представляющий собой 24-метровый замок корона-людоеда.
Как сообщают организаторы, объект построят из лозы, внутрь положат сено, ветки кустарников и бесхозные паллеты.
«Сейчас все думают об этой новой "чуме" — коронавирусе, — объясняет художник Николай Полисский, основатель арт-парка «Никола-Ленивец» и фестиваля «Архстояние». — И ученые, и медики бьются над тем, чтобы избавить нас от этой заразы. И мы, простые люди, тоже должны им помочь, как можем. Например, сжечь на Масленицу всё плохое. У нас это будет большой замок корона-людоеда. Хотя я не настаиваю, каждый увидит в нашем объекте что-то свое. Как только его сожжем, болезнь на спад пойдет, и все будут здоровы. Добро должно победить зло, а то хватит уже, надоело!».
Также 13 марта состоится масленичный перформанс — заговор двух шаманов от всех болезней. В роли шаманов выступят художники и артисты, чьи имена и образы органиазторы пока не раскрывают.
Подробнее о программе Масленицы в «Никола-Ленивце» можно узнать на сайте maslenitsa.nikola-lenivets.ru.
За две недели до сожжения в «Никола-Ленивце» появится целая поляна 5-метровых арт-объектов, созданных художницей Ольгой Лесниковой по принципу 3R (reduce, reuse, recycle). При подготовке объектов будет использован уже отживший материал — 270 м трикотажных полотен, элементы из фанеры и металла, которые ранее служили декором магазинов «МЕГА Теплый стан», «МЕГА Химки» и «МЕГА Белая дача». Объекты появятся в Никола-Ленивце 1 марта, а 1 апреля, после Масленицы, фигуры переедут в «МЕГА Теплый стан», «МЕГА Химки» и «МЕГА Белая Дача» и станут центральной частью кампании Green Month совместно с IKEA.
Проект реализуется при поддержке компании INGKA Centres
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
1:23Умер Чик Кориа
Вчера
17:50Открыт прием заявок на участие в программе «Школа культурной журналистики – 2021»
17:13Объявлена конкурсная программа Берлинале
15:11«Иллюзион» покажет экранизации «Ромео и Джульетты» разных лет
14:28«Москино» открывает киноклуб
12:22На Масленицу в Никола-Ленивце сожгут замок корона-людоеда
11:25Фестиваль якутского кино начинается в «Пионере»
10 февраля 2021
18:00Лауреаты премии «Просветитель» станут известны 25 февраля
16:57Объявлен победитель конкурса Present ContinuousВсе новости
Шесть лучших фильмов из программы фестиваля11 февраля 2021786
Разговор об имперской паранойе, о парадоксах борьбы локализмов с глобализмом и о дисперсии и медиальности как угрозе старым политическим институтам11 февраля 20211057
Наталия Арлаускайте о том, как современное литовское искусство воспринимает историю 1940-х11 февраля 2021706
Иван Биченко о путешествиях музейных экспозиций между задачами флэш-графики и образом торгового центра10 февраля 20211412
Сергей Иванов — памяти великого византиниста10 февраля 20211926
Московская группа, в которой заняты три звукорежиссера, играет арт-рок на английском и не стремится к коммерческому успеху10 февраля 20211583
Новый литературный альманах-огонь: Захаркив, Курбаков, Фёгелин, Клюшников, Шестакова, Фещенко, Карева, Филатова и Былина о равноправии науки и искусства9 февраля 20211983
Еще один новый — теперь вампирский — фильм из программы Роттердама. И интервью с его автором9 февраля 20212096
Александр Чанцев поговорил с известным петербургским философом о любви к родине, о депрессии как общественном феномене и о том, почему нам нужно равняться на вомбатов9 февраля 20214745
«Другой юг» Шамшада Абдуллаева получил премию «Волга/НОС»9 февраля 20211943
Андрей Карташов о том, как Навальный пользуется средствами кино, чтобы создать свой собственный нарратив о России и о самом себе8 февраля 20213963
Параллельное кино и видео 90-х из архива Петра Поспелова. Часть 28 февраля 20212282