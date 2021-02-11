На Масленицу в Никола-Ленивце сожгут замок корона-людоеда

13 марта на праздновании Масленицы в арт-парке «Никола-Ленивец» у деревни Никола-Ленивец Калужской области будет сожжен арт-объект Николая Полисского, представляющий собой 24-метровый замок корона-людоеда.

Как сообщают организаторы, объект построят из лозы, внутрь положат сено, ветки кустарников и бесхозные паллеты.

«Сейчас все думают об этой новой "чуме" — коронавирусе, — объясняет художник Николай Полисский, основатель арт-парка «Никола-Ленивец» и фестиваля «Архстояние». — И ученые, и медики бьются над тем, чтобы избавить нас от этой заразы. И мы, простые люди, тоже должны им помочь, как можем. Например, сжечь на Масленицу всё плохое. У нас это будет большой замок корона-людоеда. Хотя я не настаиваю, каждый увидит в нашем объекте что-то свое. Как только его сожжем, болезнь на спад пойдет, и все будут здоровы. Добро должно победить зло, а то хватит уже, надоело!».

Также 13 марта состоится масленичный перформанс — заговор двух шаманов от всех болезней. В роли шаманов выступят художники и артисты, чьи имена и образы органиазторы пока не раскрывают.

Подробнее о программе Масленицы в «Никола-Ленивце» можно узнать на сайте maslenitsa.nikola-lenivets.ru.

За две недели до сожжения в «Никола-Ленивце» появится целая поляна 5-метровых арт-объектов, созданных художницей Ольгой Лесниковой по принципу 3R (reduce, reuse, recycle). При подготовке объектов будет использован уже отживший материал — 270 м трикотажных полотен, элементы из фанеры и металла, которые ранее служили декором магазинов «МЕГА Теплый стан», «МЕГА Химки» и «МЕГА Белая дача». Объекты появятся в Никола-Ленивце 1 марта, а 1 апреля, после Масленицы, фигуры переедут в «МЕГА Теплый стан», «МЕГА Химки» и «МЕГА Белая Дача» и станут центральной частью кампании Green Month совместно с IKEA.

Проект реализуется при поддержке компании INGKA Centres







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.