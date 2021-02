Фильмы российских режиссеров вошли в шорт-лист «Оскара»

Кадр из фильма «Дорогие товарищи!» © Продюсерский центр Андрея Кончаловского

Сегодня, 10 февраля, Американская академия кинематографических искусств и наук объявила шорт-листы премии «Оскар» в девяти категориях. В категории «Лучший иностранный игровой фильм» на премию претендует историческая драма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!», в категории «Лучший полнометражный документальный фильм» — «Гунда» Виктора Косаковского.

Шорт-листы опубликованы на сайте Американской киноакадемии.

Помимо фильма Андрея Кончаловского о расстреле демонстрации в Новочеркасске в 1962 году в шорт-листе категории «Лучший иностранный игровой фильм» представлены 14 картины, выдвинутых на «Оскар» от Боснии и Герцеговины, Гватемалы, Гонконга, Дании, Ирана, Кот-д'Ивуара, Мексики, Норвегии, Румынии, Тайваня, Туниса, Франции, Чехии и Чили.

Среди них лучший европейский фильм 2020 года по версии Европейской киноакадемии, «Еще по одной» (Druk / Another Round, Дания) Томаса Винтерберга, а также «Мертвая земля» (Two of Us, Франция) Вича Каосаянанды и «Ла Йорона» (Lf Llorona, Гватемала) Хайро Бустаманте — номинанты на «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

В категории «Лучший полнометражный документальный фильм» в оскаровский шорт-лист отобраны 15 картин, в том числе «Добро пожаловать в Чечню» (Welcome to Chechnya, США) Дэвида Фрэнса. Фильм Виктора Косаковского «Гунда» (Gunda, Норвегия-США) рассказывает о жизни животных на скотном дворе, его главная героиня — свинья по имени Гунда. Исполнительный продюсер фильма — Хоакин Феникс.

Номинанты на «Оскар» будут объявлены 15 марта. Награждение лауреатов 93-го сезона премии Американской киноакадемии состоится 25 апреля.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.