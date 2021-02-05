 
12:30 4 февраля 2021Новости
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Объявлены номинанты на «Золотой глобус»

News_detailed_picture© HFPA

3 февраля стали известны номинанты 78-го сезона премии Голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус».

В главных категориях на премию претендуют:

Лучший драматический фильм

  • «Отец» (The Father, Великобритания-Франция), реж. Флориан Зеллер
  • «Манк» (Mank, США), реж. Дэвид Финчер
  • «Земля кочевников» (Nomadland, США-Германия), реж. Хлоя Чжао
  • «Девушка, подающая надежды» (Promising Young Woman, Великобритания-США), реж. Эмералд Феннелл
  • «Суд над чикагской семеркой» (The Trial of the Chicago 7, США-Великобритания-Индия), реж. Аарон Соркин


Лучшая мужская роль в драматическом фильме

  • Энтони Хопкинс («Отец»)
  • Риз Ахмед («Звуки металла» / Sound of Metal)
  • Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза» / Ma Rainey's Black Bottom)
  • Гари Олдман («Манк»)
  • Тахар Рахим («Мавританец» / The Mauritanian)


Лучшая женская роль в драматическом фильме

  • Фрэнсис Макдорманд («Земля кочевников»)
  • Кэри Маллиган («Девушка, подающая надежды»)
  • Ванесса Кирби («Фрагменты женщины» / Pieces of a Woman)
  • Виола Дэвис («Ма Рейни: Мать блюза»)
  • Андра Дэй («Соединенные Штаты против Билли Холидей» / The United States vs. Billie Holiday)


Лучший режиссер

  • Эмералд Феннел
  • Дэвид Финчер
  • Реджина Кинг («Одна ночь в Майами» / One Night in Miami)
  • Аарон Соркин
  • Хлоя Чжао


Лучший драматический телесериал

  • «Мандалорец» (The Mandalorian, США)
  • «Корона» (The Crown, Великобритания)
  • «Озарк» (Ozark, США)
  • «Страна Лавкрафта» (Lovecraft Country, США)
  • «Рэтчед» (Ratched, США)


Лучший фильм на иностранном языке

  • «Еще по одной» (Druk, Дания), реж. Томас Винтерберг
  • «Ла Йорона» (Lf Llorona, Гватемала-Франция), реж. Хайро Бустаманте
  • «Вся жизнь впереди» (La vita davanti a sé, Италия), реж. Эдоардо Понти
  • «Минари» (Minari, США), реж. Ли Айзек Чун
  • «Мертвая земля» (Two of Us, Франция-США), реж. Вич Каосаянанда


Полностью список номинантов приводится на сайте премии.

Церемония награждения лауреатов 78-го сезона премии «Золотой глобус» пройдет 28 февраля в режиме видеотрансляции из Нью-Йорка и Беверли-Хиллз (Калифорния).



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