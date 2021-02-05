Объявлены номинанты на «Золотой глобус»

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3 февраля стали известны номинанты 78-го сезона премии Голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус».
В главных категориях на премию претендуют:
Лучший драматический фильм
Лучшая мужская роль в драматическом фильме
Лучшая женская роль в драматическом фильме
Лучший режиссер
Лучший драматический телесериал
Лучший фильм на иностранном языке
Полностью список номинантов приводится на сайте премии.
Церемония награждения лауреатов 78-го сезона премии «Золотой глобус» пройдет 28 февраля в режиме видеотрансляции из Нью-Йорка и Беверли-Хиллз (Калифорния).
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