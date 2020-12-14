Назван лучший европейский фильм 2020 года

Кадр из фильма «Еще по одной» © EFA

12 декабря в Берлине был объявлен обладатель премии Европейской киноакадемии в категории «Лучший европейский фильм». Лауреатом 33-го сезона премии стала драма датского режиссера Томаса Винтерберга «Еще по одной» (Druk / Another Round, Дания-Нидерланды-Швеция, 2020).

Как сообщает сайт премии, фильм Томаса Винтерберга был выбран 3,800 членами Европейской киноакадемии — кинематографистами из разных стран Европы — из списка номинантов, в который входили еще пять картин:

«Берлин, Александерплац» (Berlin Alexanderplatz, Германия-Нидерланды, 2020), реж. Бурхан Курбани;

«Тело Христово» (Boże Ciało / Corpus Christi, Польша-Франция, 2019), реж. Ян Комаса;

«Мартин Иден» (Martin Eden, Италия-Франция, 2019), реж. Пьетро Марчелло;

«Раскрашенная птица» (Nabarvené ptáče / The Painted Bird, Чехия-Словакия-Украина, 2019), реж. Вацлав Мархоул;

«Ундина» (Undine, Германи-Франция, 2020), реж. Кристиан Петцольд.



Фильм «Еще по одной» также получил призы за лучшую режиссуру (Томас Винтерберг), за лучшую мужскую роль (Мадс Миккельсен) и за лучший сценарий (Томас Винтерберг, Тобиас Линдхольм).

Приз за лучшую женскую роль присужден Пауле Бер («Ундина»), лучшим документальным фильмом признан «Коллектив» (Colectiv / Collective, Румыния-Люксембург) Александра Нанэу, лучшим дебютом — «Соле» (Sole, Италия-Польша) Карло Сирони.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU