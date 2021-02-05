Минкульт выделит 50 млн негосударственным театрам

Фестиваль негосударственных театров Санкт-Петербурга. Октябрь 2020 года © Фестиваль Негосударственных Театров / © Фестиваль Негосударственных Театров / «ВКонтакте»

С 2021 года Министерство культуры РФ будет выделять дополнительные средства в объеме 50 млн рублей на проекты негосударственных театров.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Минкультуры России впервые планирует с этого года выделять дополнительные средства на подготовку новых постановок и иных творческих проектов негосударственными театрами на конкурсной основе. Планируемый объем финансирования — 50 млн рублей, из которых 25 грантов будут выделены на сумму 1 млн рублей, более 6 грантов на сумму до 4 млн рублей», — процитировали в пресс-службе министра культуры Ольгу Любимову.

В общероссийском реестре 366 негосударственных театров, в них работают более 5 тысяч человек, напомнила министр, в отдельную группу выделены инклюзивные театры, которые в силу своей специфики не всегда включают в труппу только профессиональных артистов, но при этом выполняют важную социальную миссию.

Кроме того, негосударственные организации, работающие в сфере культуры и театрального искусства, в этом году впервые приглашены к участию в программе «Большие гастроли», добавила Любимова.

В пресс-службе рассказали и о средствах, выделенных для поддержки киноиндустрии: «Что касается киноиндустрии, в декабре правительство РФ выделило 4,2 млрд [рублей], до кинотеатров деньги будут доведены уже до 15 февраля, до продюсерских компаний — по итогам первого квартала, в апреле».

Глава Минкульта также подчеркнула, что в 2021 году не планируется сокращение объема финансирования государственного задания для учреждений культуры.







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