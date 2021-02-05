Марию Колесникову наградят в Штутгарте

© Maria Kalesnikava / Facebook

7 февраля на фестивале новой музыки ECLAT Festival / Musik der Jahrhunderte в Штутгарте белорусскому музыканту и политической активистке Марии Колесниковой будет вручена премия в области прав человека 2021 года фонда имени Герхарта Баума.

Об этом сообщает фейсбук Марии Колесниковой. Сама она с сентября 2020 года находится в СИЗО по сфабрикованному обвинению, Amnesty International признала Марию Колесникову узником совести. Премию получит ее сестра Татьяна Хомич.

Фестиваль ECLAT Festival / Musik der Jahrhunderte проводится с 1980 года. Мария Колесникова, отмечается в сообщении, много лет была частью не только самого фестиваля, но и множества других музыкальных проектов в Штутгарте.

Несмотря на сложности, связанные с пандемией, в этом году фестиваль всё же состоится, он будет проходить в смешанном формате — в театре Theaterhaus и онлайн. Отдельным пунктом программы будет вручение премии Марии Колесниковой.

Перед вручением премии в Штутгарте пройдет марш солидарности с Беларусью и акция в честь Марии Колесниковой. Марш начнется на Mailänder Platz в 15:00, акция, посвященная Марии Колесниковой, — у Theaterhaus в 16:00.







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