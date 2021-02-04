ТАСС: Московские власти не продлят контракт с Кириллом Серебренниковым

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Сегодня, 3 февраля, ТАСС со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что департамент культуры Москвы не намерен продлевать контракт с художественным руководителем театра «Гоголь-центр» Кириллом Серебренниковым.
«Департамент культуры не продлит контракт с Кириллом Серебренниковым, контракт у него заканчивается в конце этого месяца», — цитирует ТАСС слова источника.
Кирилл Серебренников подтвердил ТАСС, что его контракт «заканчивается в двадцатых числах февраля», отказавшись от дальнейших комментариев.
2 февраля «Гоголь-центр», созданный Кириллом Серебренниковым в 2013 году на базе расформированного Московского драматического театра имени Н.В. Гоголя, отметил свое восьмилетие и объявил планы на новый сезон. В числе премьер сезона был назван спектакль по «Истории одного города» Салтыкова-Щедрина в постановке художественного руководителя театра.
В июне 2020 года Кирилл Серебренников был приговорен к 3 годам условного срока и 800 тысячам рублей штрафа по делу «Седьмой студии».
P.S. Студия «Либо/Либо» приводит цитату из последнего выпуска подкаста «В своем репертуаре», в котором актриса Варвара Шмыкова и театральный критик Павел Руднев поговорили с Кириллом Серебренниковым о смерти «Гоголь-центра» и поиске приемников.
Кирилл Серебренников:
Я понимаю, откуда берется идея преемничества, но это абсурд. Нас назначают, мы работаем, мы тратим свою жизнь на благо отечественной культуры. А дальше – продолжаем жить свою жизнь дальше. С приходом в театр или уходом из театра наша жизнь не заканчивается. Более того, наша жизнь сейчас благодаря современной медицине будет достаточно долгой, и мы должны придумать несколько сценариев нашей жизни.
Я думаю, что театр это энергия соединения людей в одну компанию и эта энергия не бесконечна. Она питается художественной идеей, она питается человеческим магнетизмом, питается желанием противостоять или находиться в конфликте с миром, чем угодно. Но она заканчивается и она не бесконечна.
Я видел огромное количество театров, которые влачат жалкое существование только потому, что они стали государственными институциями, и мы знаем какого труда стоило хотя бы Художественному театру превратиться из закостенелого театра, в который уже не ходил Станиславский, потому что он видеть все это не мог, и Немирович-Данченко с трудом переносил. Сколько лет потребовалось, чтобы началась хоть какая-то жизнь. Потому что все, к чему прикасается государственное устройство, становится на рельсы академичности, государственности, репертуарности, стационарности – оно рано или поздно приобретает черты чугунной табуретки.
Гоголь-центр –– это концепция, идея, которая исчезнет, как только носители этой идеи договорятся, что дальше они живут каждый своей жизнью. Мне кажется, это здорово, честно и прекрасно. Умирать, так молодым. Рок-н-ролл.
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