«Гоголь-центр» выпустит первую премьеру сезона в феврале

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Сегодня, 2 февраля, московский театр «Гоголь-центр» объявил планы на новый сезон. Среди новых постановок спектакль «Человек без имени», премьера которого состоится уже в этом месяце.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Гоголь-центра», спектакль «Человек без имени» посвящен писателю Владимиру Одоевскому (1803–1869). Пьесу по его произведениям написал Валерий Печейкин. авторами спектакля стали Никита Кукушкин, который сыграет главную роль — князя Одоевского, а также Александр Барменков, Кирилл Серебренников и композитор Петр Айду, создавший специально для спектакля механическую музыкальную инсталляцию из десяти пересобранных пианино. Премьерные представления пройдут 26–28 февраля.
На апрель запланирована премьера спектакль «Страх и отвращение в Москве». Автор пьесы Егор Прокопьев, появнили в пресс-службе, не инсценирует роман Хантера Томпсона «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», а вместе с режиссером Филиппом Авдеевым скорее собирает коллаж из своих впечатлений от текста, биографии автора, его мифа и собственных представлений о страшном и отвратительном в современном городе.
Важной деталью премьеры станет возвращение на сцену Владимира Епифанцева, который сыграет сразу несколько ролей. В постановке также заняты Савва Савельев, Александр Горчилин, Филипп Авдеев, Сергей Муравьев, Василий Михайлов, Артем Шевченко, Ирина Выборнова, Юлия Лобода, Настя Вядро.
Третья премьера сезона состоится осенью, режиссер Антон Федоров поставит спектакль под названием «Буковски», главным героем которого станет американский писатель Чарльз Буковски.
Кроме того, в 2021 году сатирический роман Салтыкова-Щедрина «История одного города» намерен инсценировать художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников.
Среди других проектов театра в новом сезоне поэтическое обозрение «Берегите ваши лица» по сценарию Андрея Вознесенского и текстам современной рэп-поэзии. Также «Гоголь-центр» продолжит сотрудничество с молодыми художниками: в новом сезоне ему будет посвящено отдельное направление — «Гоголь-арт», его куратором станет искусствовед Евгения Гершкович.
Подробнее о планах театра «Гонголь-центр» на новый сезон можно узнать на его сайте.
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