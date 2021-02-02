«Пугало» Дмитрия Давыдова выходит в прокат

© «Про:взгляд»

25 февраля кинопрокатная компания «Про:взгляд» и журнал «Искусство кино» выпускают в российский прокат фильм Дмитрия Давыдова «Пугало».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию «Про:взгляд».

Специальные показы фильма пройдут в Калининграде (10 февраля), Петербурге (13 февраля), Великом Новгороде (14 февраля) и Москве (15 февраля).

«Пугало» — третья полнометражная работа Дмитрия Давыдова, в которой он также выступил продюсером и сценаристом, отмечает «Искусство кино», это образец независимого кинематографа с бюджетом на производство около полутора миллионов рублей. Для оператора Ивана Семенова «Пугало» — четвертый проект с Давыдовом после фильмов «Костер на ветру», «Река» и «Нет бога кроме меня».

Прошлой осенью картина Давыдова стала первым фильмом из Якутии, получившим Гран-при «Кинотавра». Кроме того, Валентина Романова-Чыскыырай, сыгравшая в «Пугале» главную роль, была награждена призом за лучшую женскую роль, а Гильдия киноведов и кинокритиков присудила фильму приз имени Даниила Дондурея.

«Пугало» (Россия, 2020)

Режиссер: Дмитрий Давыдов

Автор сценария: Дмитрий Давыдов

Оператор: ван Семенов

Композитор: Сергей Ярмонов

В ролях: Валентина Романова-Чыскыырай, Анатолий Стручков, Артур Захаров, Анилена Гурьева



Синопсис: Она — знахарка и отшельница. Ее ненавидят взрослые и боятся дети, но, если случилась беда, она — единственный шанс на спасение. Для нее этот дар — проклятие, однако мрачная тайна, сокрытая в прошлом, заставляет ее помогать людям снова и снова.





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