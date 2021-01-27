Финал премии «НОС» пройдет в онлайн-формате

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2 февраля в онлайн-формате состоятся финальные дебаты и награждение победителей 12-го сезона литературной премии «НОС (Новая словесность)». Учредитель и организатор премии – Благотворительный фонд Михаила Прохорова.
Трансляция начнется в 19:00 мск на YouTube-канале Фонда Михаила Прохорова. По итогам дебатов из числа финалистов премии будет выбран лауреат 2020 года, который получит статуэтку-символ премии и 700 тысяч рублей.
Помимо этого будут награждены победитель номинации «Приз читательских симпатий» по итогам голосования на сайте Фонда Михаила Прохорова и победитель регионального проекта премии «Волга/НОС» (Нижний Новгород), а профессиональные литературные критики вручат «Приз критического сообщества». Победители этих номинаций также получат статуэтки и по 200 тысяч рублей.
Жюри премии «НОС-2020»:
Эксперты премии «НОС-2020»:
Литературная премия «НОС» основана Фондом Михаила Прохорова с целью поддержки новых трендов в современной художественной словесности на русском языке. Главная особенность премии — открытость процесса принятия решений. Непременным условием работы жюри является необходимость публично аргументировать выбор финалистов и победителя в присутствии и при участии журналистов, литераторов и культурной общественности.
В разные годы обладателями премии «НОС» становились Владимир Сорокин, Лев Рубинштейн, Андрей Иванов, Алексей Цветков-младший, Игорь Вишневецкий, Данила Зайцев, Борис Лего, Мария Степанова, Александр Стесин.
Партнер премии — Волго-Вятский филиал ГМИИ имени А.С. Пушкина (Арсенал)
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