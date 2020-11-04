Объявлен шорт-лист премии «НОС»

© Фонд Михаила Прохорова

Сегодня, 4 ноября, в рамках XIV Красноярской ярмарки книжной культуры прошли онлайн-дебаты литературной премии «НОС», на которых был сформирован шорт-лист 2020 года.

Как сообщает пресс-служба Фонда Михаила Прохорова, в шорт-лист вошли десять из двадцати книг, отобранных в лонг-лист премии «НОС-2020»:

Шамшад Абдуллаев — «Другой юг» (М.: Носорог, 2020)

Полина Барскова — «Седьмая щелочь: тексты и судьбы блокадных поэтов» (СПБ.: Издательство Ивана Лимбаха, 2020)

Мария Бурас — «Истина существует. Жизнь Андрея Зализняка в рассказах ее участников» (М.: Индивидуум, 2019)

Андрей Гоголев — «Свидетельство» (Ижевск: Шелест, 2019)

Алла Горбунова — «Конец света, моя любовь» (М.: Новое литературное обозрение, 2020)

Рагим Джафаров — «Сато» (СПБ.: Издательско-торговый дом «Скифия», 2020)

Алексей Дьячков — «Хани, БАМ» (М.: Живет и работает, 2019)

Евгения Некрасова — «Сестромам. О тех, кто будет маяться» (М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2019)

Виталий Терлецкий — «Собакистан» (СПБ: Терлецки Комикс, 2019)

Микита Франко — «Дни нашей жизни» (М.: Popcorn Books, 2020)



Также на дебатах были объявлены два параллельных шорт-листа, из которых будут выбраны победители в соответствующих номинациях.

Шорт-лист премии «Волга/НОС»

Шамшад Абдуллаев — «Другой юг» (М.: Носорог, 2020)

Полина Барскова — «Седьмая щелочь: тексты и судьбы блокадных поэтов» (СПБ.: Издательство Ивана Лимбаха, 2020)

Мария Бурас — «Истина существует. Жизнь Андрея Зализняка в рассказах ее участников» (М.: Индивидуум, 2019)

Кристина Гептинг — «Сестренка» (М.: Эксмо, 2019)

Федор Деревянкин — «Смерти нет. Краткая история неофициального военного поиска в России» (М.: CommonPlace, 2020)

Евгения Некрасова — «Сестромам. О тех, кто будет маяться» (М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2019)

Валерия Пустовая — «Ода радости» (М.: Эксмо, 2019)

Виталий Терлецкий — «Собакистан» (СПБ: Терлецки Комикс, 2019)

Микита Франко — «Дни нашей жизни» (М.: Popcorn Books, 2020)



Шорт-лист Академии критиков:

Шамшад Абдуллаев — «Другой юг» (М.: Носорог, 2020)

Ольга Алленова — «Форпост. Беслан и его заложники» (М.: Индивидуум, 2019)

Полина Барскова — «Седьмая щелочь: тексты и судьбы блокадных поэтов» (СПБ.: Издательство Ивана Лимбаха, 2020)

Алла Горбунова — «Конец света, моя любовь» (М.: Новое литературное обозрение, 2020)

Федор Деревянкин — «Смерти нет. Краткая история неофициального военного поиска в России» (М.: CommonPlace, 2020)

Татьяна Замировская — «Земля случайных чисел» (М.: АСТ, 2019)

Николай Кононов — «Гимны» (СПБ.: Т8 Издательские технологии/Пальмира, 2020)

Евгения Некрасова — «Сестромам. О тех, кто будет маяться» (М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2019)



Финальные дебаты жюри и экспертов, на которых будет выбран главный победитель, состоятся в Москве в начале 2021 года. Параллельно будут выбраны шорт-лист и победитель регионального проекта премии «Волга/НОС», также своих фаворитов назовет Академия критиков.

С 15 октября на официальной странице премии на сайте Фонда Михаила Прохорова проходит читательское голосование, по итогам которого будет определен победитель в номинации «Приз читательских симпатий».

Торжественная церемония награждения всех победителей пройдет в рамках финальных дебатов в Москве.

Премия «НОС» создана для отслеживания текущей ситуации в области российской литературы, для вы-явления основных трендов, тенденций, имен. Главное отличие «НОСа» от других премий — публичность принятия решений: ежегодно победители определяются в процессе открытых дебатов с участием членов жюри, экспертного совета, представителей критического сообщества. «НОС» — это инструмент аналитики и описания процессов, протекающих в поле словесности, способ вовлечения в обсуждение читателей (одна из номинаций премии – «Приз читательских симпатий»), метод популяризации книжной культуры в целом.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU