Вручена премия «Золотой орел»

22 января на киностудии «Мосфильм» состоялась 19-я церемония вручения премии Национальной академии кинематографических искусств и наук России «Золотой орел». Лучшим фильмом 2020 года признана историческая драма Андрея Зайцева «Блокадный дневник».

Об этом сообщает ТАСС.

Фильм о блокаде Ленинграда, основанный на произведениях Ольги Берггольц, Даниила Гранина и воспоминаниях блокадников, лауреат «Золотого Георгия» 42-го Московского международного кинофестиваля, на церемонии вручения премии «Золотой орел» помимо главного приза был отмечен наградами за лучший сценарий и за лучшую женскую роль (Ольга Озоллапиня).

В категории «Лучший фильм» на премию «Золотой орел» также были номинированы «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского, «Лед 2» Жоры Крыжовникова, «Стрельцов» Ильи Учителя и «Союз спасения» Андрея Кравчука, ставший рекордсменом церемонии — исторический боевик о восстании декабристов получил семь наград.

Приз за лучшую режиссуру присужден Андрею Кончаловскому за фильм «Дорогие товарищи!», который получил специальный приз жюри на Венецианском кинофестивале и был выдвинут от России на «Оскар».

Обладателем «Золотого орла» в категории «Лучшая мужская роль» стал Юрий Борисов, сыгравшый в исторической драме «Калашников». Призами за лучшие роли второго плана награждены Мария Аронова («Лед 2») и Александр Домогаров («Союз спасения»).

Полный список лауреатов 19-го сезона премии «Золотой орел» опубликован на портале «Профисинема».







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU