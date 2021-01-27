Вручена премия «Золотой орел»

Канон на букву Q
Кем на самом деле считали Дональда Трампа многие из его страстных поклонников: взгляд религиоведа27 января 2021362
22 января на киностудии «Мосфильм» состоялась 19-я церемония вручения премии Национальной академии кинематографических искусств и наук России «Золотой орел». Лучшим фильмом 2020 года признана историческая драма Андрея Зайцева «Блокадный дневник».
Об этом сообщает ТАСС.
Фильм о блокаде Ленинграда, основанный на произведениях Ольги Берггольц, Даниила Гранина и воспоминаниях блокадников, лауреат «Золотого Георгия» 42-го Московского международного кинофестиваля, на церемонии вручения премии «Золотой орел» помимо главного приза был отмечен наградами за лучший сценарий и за лучшую женскую роль (Ольга Озоллапиня).
В категории «Лучший фильм» на премию «Золотой орел» также были номинированы «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского, «Лед 2» Жоры Крыжовникова, «Стрельцов» Ильи Учителя и «Союз спасения» Андрея Кравчука, ставший рекордсменом церемонии — исторический боевик о восстании декабристов получил семь наград.
Приз за лучшую режиссуру присужден Андрею Кончаловскому за фильм «Дорогие товарищи!», который получил специальный приз жюри на Венецианском кинофестивале и был выдвинут от России на «Оскар».
Обладателем «Золотого орла» в категории «Лучшая мужская роль» стал Юрий Борисов, сыгравшый в исторической драме «Калашников». Призами за лучшие роли второго плана награждены Мария Аронова («Лед 2») и Александр Домогаров («Союз спасения»).
Полный список лауреатов 19-го сезона премии «Золотой орел» опубликован на портале «Профисинема».
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
16:14Умерла Ирина Уварова
14:52Музей «Гараж» запустил инклюзивную онлайн-платформу
13:45Умерла Екатерина Алленова
11:36На «Пилигриме» покажут короткометражки ко Дню памяти жертв Холокоста
Вчера
18:03Премия «ФИКШН35» объявила короткий список
17:00Финал премии «НОС» пройдет в онлайн-формате
16:27Объявлен шорт-лист премии The Art Newspaper Russia
14:58ИЭА РАН и Шанинка проведут онлайн-конференцию о забвении и памяти
13:22Филипп Григорьян ставит в Пермcкой опере «Любовь к трем апельсинам»Все новости
Кем на самом деле считали Дональда Трампа многие из его страстных поклонников: взгляд религиоведа27 января 2021362
Знают ли сестры, что все люди — братья?26 января 20211194
Памяти Бориса Заборова26 января 20211066
Отвечают они сами26 января 20211099
Менеджер Наталья Слободырева о рынке классической музыки после пандемии26 января 20211616
Лев Оборин поговорил с Михаилом Айзенбергом о его новой книге «Это здесь»25 января 20211981
Издательство Grundrisse выпустило константинопольский дневник Алексея Грищенко25 января 20211619
Константин Мустафиди, хранитель уникального архива записей Высоцкого, — о том, как стал записывать барда, и о том, что он любил25 января 20216465
«Это как будто былины»: абсурдистский аудиоспектакль группы из Иванова, поставленный на основе новостей из регионов России22 января 20213092
Эдуард Карякин: «У меня была затея: я хотел понять природу всех сфер духа — от религии до искусства»21 января 20215100
«Фрагменты женщины» Корнеля Мундруцо — плохое кино с хорошими намерениями21 января 20213235
Анна Борисова о выставке Владимира Карташова20 января 20212742