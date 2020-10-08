«Блокадный дневник» Андрея Зайцева получил главный приз ММКФ

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Сегодня, 8 октября, завершился 42-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ). Главный приз, «Золотой Георгий», присужден фильму «Блокадный дневник» Андрея Зайцева (Россия).
Фильм о блокаде Ленинграда, основанный на на произведениях Ольги Берггольц, Даниила Гранина и воспоминаниях блокадников, также получил приз зрительских симпатий, а сыгравшая в нем Ольга Озоллапиня — специальный приз журнала InStyle «За создание яркого художественного образа на экране».
Два «Серебряных Георгия» на счету картины «Хильда» (Великобритания). Режиссер Риши Пэлэм награжден за лучшую режиссуру, актриса Меган Первис — за лучшее исполнение женской роли. Кроме того, «Хильда» получила приз Международной федерации кинопрессы FIPRESCI.
Обладателем приза за лучшее исполнение мужской роли стал Гур Бентвич (Израиль), снявшийся в собственном фильме «Как сыр в масле». Специальный приз жюри присужден картине «В тени» Эрдема Тепегеза (Турция).
Лучшим фильмом конкурса документального кино признан «Ноктюрн» Гванчо Чона (Южная Корея), лучшим фильмом конкурса короткометражного кино — «Боюсь забыть твое лицо» Самеха Алаа (Египет).
Полный список лауреатов 42-го Московского международного кинофестиваля опубликован на его сайте.
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