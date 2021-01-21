В Москве возобновляется работа музеев

© Государственная Третьяковская галерея

Сегодня, 21 января, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 22 января в городе возобновляется работа музеев, библиотек и других учреждений культуры, а также смягчаются ограничения на максимальную заполняемость залов для театров, кинотеатров и концертных залов.

Об этом Сергей Собянин сообщает на своем сайте. Свое решение смягчить ограничения мэр обосновывает изменением ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, которая, по его словам, «внушает осторожный оптимизм».

С 22 января московские учреждения культуры, в том числе музеи и библиотеки, смогут возобновить работу при условии соблюдения 50-процентного ограничения посещаемости. То же условие относится и к проведению выставок, зрелищных, культурно-досуговых, развлекательных, просветительских, спортивных и рекламных мероприятий.

Максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах увеличится с 25% до 50% общей вместимости зрительного зала.

Кроме того, 22 января будут разблокированы транспортные карты учащихся. К обычному режиму работы смогут вернуться колледжи, учреждения дополнительного образования, спортивные школы и детские досуговые учреждения, находящиеся в ведении правительства Москвы. Отмена ограничений не коснется высших учебных заведений, где дистанционное обучение продолжится до 6 февраля 2021 года.







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