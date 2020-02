«Паразиты» выиграли четыре «Оскара»

9 февраля в Лос-Анджелесе прошла 92-я церемония награждения лауреатов премии «Оскар», присуждаемой Американской академией кинематографических искусств и наук. В четырех номинациях, включая «Лучший фильм», премию получил комедийный триллер режиссера Пон Чжун Хо «Паразиты» (Gisaengchung, Южная Корея).

Как сообщает CNN, за всю историю премии Американской киноакадемии «Паразиты» стали первой неанглоязычной картиной, победившей в номинации «Лучший фильм». Также картина Пон Чжун Хо получила призы в категориях «Лучший иностранный фильм», «Лучшая режиссура» и «Лучший оригинальный сценарий».

Ранее южнокорейский фильм выиграл «Золотую пальмовую ветвь» 72-го Каннского кинофестиваля, премию «Золотой глобус» и множество других наград.

Лучшей актрисой на 92-й оскаровской церемонии признана Рене Зеллвегер, которая исполнила главную роль в фильме Руперта Гулда «Джуди» (Judy), лучшим актером — Хоакин Феникс, сыгравший главную роль в фильме Тодда Филлипса «Джокер» (Joker).

За лучшую роль второго плана награждены Лора Дерн («Брачная история» / Marriage Story, реж. Ной Баумбах) и Брэд Питт («Однажды в Голливуде» / Once Upon a Time in Hollywood, реж. Квентин Тарантино).

В категории «Лучший анимационный полнометражный фильм» победила «История игрушек — 4» (Toy Story 4) Джоша Кули, в категории «Лучший документальный фильм» — «Американская фабрика» (American Factory) Стивена Богнара и Джулии Райхерт.

Полный список лауреатов и номинантов премии «Оскар» 2020 года приводится на сайте Американской киноакадемии.



























