Вручены «Золотые глобусы»

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5 января в Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения лауреатов 77-го сезона премии Голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус».
Как сообщает Variety, в категории «Лучший фильм» премию получила военная драма «1917» Сэма Мендеса, который также получил награду за лучшую режиссуру.
В категории «Лучший фильм — комедия или мюзикл» победила картина Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» (Once Upon a Time in Hollywood), сыгравший в ней Брэд Питт награжден за лучшую роль второго плана, а сам Тарантино получил приз за лучший сценарий.
Кроме того, в главных актерских номинациях обладателями «Золотых глобусов» стали Рене Зеллвегер («Джуди» / Judy), Хоакин Феникс («Джокер» / Joker), Тэрон Эджертон («Рокетмен» / Rocketman), Аквафина («Прощание» / The Farewell) и Лора Дерн («Брачная история» / Marriage Story).
Лучшим драматическим сериалом признаны «Наследники» (Succession), лучшей комедией — «Дрянь» (Fleabag), лучшим мини-сериалом — «Чернобыль» (Chernobyl). лучшим фильмом на иностранном языке — «Паразиты» (Gisaengchung, Южная Корея), лучшим мультфильмом — «Потерянное звено» (Missing Link).
Полный список лауреатов 77-го сезона «Золотого глобуса» опубликован на сайте премии.
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