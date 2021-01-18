 
15:09 14 января 2021Новости
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Петербургским театрам разрешили удвоить заполняемость залов

News_detailed_picture© Администрация Санкт‑Петербурга

С 16 января максимально допустимое количество зрителей в театрах Петербурга увеличится с 25% до 50%. Соответствующее изменение в постановление о мерах по противодействию распространению в городе коронавирусной инфекции COVID-19 внес сегодня, 14 января, губернатор Александр Беглов.

Постановление, подписанное Александром Беловым, опубликовано на сайте администрации Петербурга.

Также сообщается, что «при этом ограничение на доступ организованных групп детей в возрасте до 16 лет на мероприятия, проводимые театрами, продолжает действовать по 31 января».

Дополнительные ограничения для концертных залов, театров и кинотеатров были введены в Петербурге распоряжением губернатора в начале декабря в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

Как отмечает «Фонтанка.ру», для кинотеатров и концертных площадок 25-процентное ограничение на максимальную заполняемость зрительных залов сохранится и после 16 января.



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