Петербургским театрам разрешили удвоить заполняемость залов

© Администрация Санкт‑Петербурга

С 16 января максимально допустимое количество зрителей в театрах Петербурга увеличится с 25% до 50%. Соответствующее изменение в постановление о мерах по противодействию распространению в городе коронавирусной инфекции COVID-19 внес сегодня, 14 января, губернатор Александр Беглов.

Постановление, подписанное Александром Беловым, опубликовано на сайте администрации Петербурга.

Также сообщается, что «при этом ограничение на доступ организованных групп детей в возрасте до 16 лет на мероприятия, проводимые театрами, продолжает действовать по 31 января».

Дополнительные ограничения для концертных залов, театров и кинотеатров были введены в Петербурге распоряжением губернатора в начале декабря в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

Как отмечает «Фонтанка.ру», для кинотеатров и концертных площадок 25-процентное ограничение на максимальную заполняемость зрительных залов сохранится и после 16 января.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU