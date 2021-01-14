Псковский театр драмы стал филиалом Александринки

Главная театральная площадка Псковской области, Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина вошел в состав Александринского театра.

«Псковский академический театр драмы им. А.С. Пушкина вошел в состав Национального драматического театра России (Александринского театра) и с 1 января 2021 года функционирует на правах филиала. Театру возвращено историческое название Народный дом им. А.С. Пушкина», — цитирует ТАСС со сообщение пресс-службы администрации Псковской области.

Псковский драматический театр располагается в здании, построенном в 1906 году и получившем в то время название Народный дом имени А.С. Пушкина. С 1994 года в Псковском театре проводится международный Пушкинский театральный фестиваль. В 2014 году завершилась реконструкция здания театра.

Объединение Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина с Александринским театром под единым брендом Национального драматического театра России обсуждалось с лета 2019 года, когда губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил, что Псковский театр драмы может получить федеральный статус, став частью Первого национального театра России. Инициатива была согласована с Владимиром Мединским, занимавшим в то время пост министра культуры, объединение могло произойти еще год назад, но было отложено после смены состава правительства в начале 2020 года.

Прошлой осенью художественный руководитель Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев сообщил, что объединение двух театров окончательно утверждено руководством Псковской области и министром культуры РФ Ольгой Любимовой.







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