Псковский театр драмы стал филиалом Александринки

Обсценный Мандельштам
Павел Успенский о стихотворении «Я скажу тебе с последней…»14 января 202189
Главная театральная площадка Псковской области, Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина вошел в состав Александринского театра.
«Псковский академический театр драмы им. А.С. Пушкина вошел в состав Национального драматического театра России (Александринского театра) и с 1 января 2021 года функционирует на правах филиала. Театру возвращено историческое название Народный дом им. А.С. Пушкина», — цитирует ТАСС со сообщение пресс-службы администрации Псковской области.
Псковский драматический театр располагается в здании, построенном в 1906 году и получившем в то время название Народный дом имени А.С. Пушкина. С 1994 года в Псковском театре проводится международный Пушкинский театральный фестиваль. В 2014 году завершилась реконструкция здания театра.
Объединение Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина с Александринским театром под единым брендом Национального драматического театра России обсуждалось с лета 2019 года, когда губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил, что Псковский театр драмы может получить федеральный статус, став частью Первого национального театра России. Инициатива была согласована с Владимиром Мединским, занимавшим в то время пост министра культуры, объединение могло произойти еще год назад, но было отложено после смены состава правительства в начале 2020 года.
Прошлой осенью художественный руководитель Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев сообщил, что объединение двух театров окончательно утверждено руководством Псковской области и министром культуры РФ Ольгой Любимовой.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
17:00Дэнни Бойл экранизирует историю Sex Pistols
15:51Выставка «Александр Бенуа и его "Мир искусства"» пройдет в Третьяковке
14:17Музей архитектуры открывает лекционный сезон
13:06«Дух огня» организует онлайн-трансляции фильмов конкурсной программы
12 января 2021
17:29Фильм «Дэвид Боуи. Человек со звезды» покажут в «Пионере»
16:47На «Винзаводе» откроется выставка Анастасии Кузнецовой-Руф
15:55Фестиваль искусств Юрия Башмета пройдет в Москве
13:03Псковский театр драмы стал филиалом Александринки
12:16Умер Сергей СелюнинВсе новости
Павел Успенский о стихотворении «Я скажу тебе с последней…»14 января 202189
Лидер группы SunSay о новых песнях и проектах, подношении далай-ламе и личных итогах 2020-го13 января 20211719
Константин Акинша прогуливается по кругам ада поддельного русского авангарда13 января 20211520
Эрмитаж открыл ключевую выставку нового года12 января 20212503
Сергей Мезенов называет 13 лучших российских альбомов и еще 62 песни за 2020-й12 января 20212507
Андрей Портнов о нетождественности истории и мифа11 января 20215099
Николай Кононихин о своем собрании, книге о Вере Матюх, ленинградской литографии и «очистке глаза»11 января 20211976
…где «Евгений Онегин» Чайковского встречается с призраком Йозефа Бойса, а при роковом свидании присутствуют Мария Шалаева, Валентин Никулин и Владимир Панков29 декабря 20208235
Только у нас до 7 января вы можете посмотреть и обсудить с автором новый фильм Светланы Стрельниковой. Мы считаем его одним из лучших документальных фильмов года29 декабря 202011719
Рассказ Ольги Медведковой29 декабря 20207600
10 праздничных кинооткрыток29 декабря 20207673
Светлана Варгузова, Татьяна Шмыга, Юрий Веденеев, Герард Васильев снова с нами29 декабря 20207090