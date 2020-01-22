Министром культуры стала Ольга Любимова

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Сегодня, 21 января, президент Владимир Путин подписал указы о назначении министров нового состава правительства. Министром культуры вместо Владимира Мединского назначена руководитель департамента кинематографии Министрства культуры Ольга Любимова.
Указы опубликованы на президентском портале.
Прежний кабинет министров ушел в отставку 15 января после послания президента Федеральному собранию. В новом составе правительства сменились 15 министров, в том числе Владимир Мединский, руководивший Минкультом с мая 2012 года.
Ольга Любимова (р. 1980) окончила факультет театроведения ГИТИСа (РАТИ), с 2001 года работала на телевидении: корреспондентом Третьего канала и программы «Ортодокс» на ТВЦ, ведущей программ «Москва-2009» и «Город и люди» на телеканале «Столица», руководила рядом программ на Третьем канале, в 2010–2011 годах была руководителем итоговой информационно-аналитической программы «Контекст» на телеканале «Культура».
В 2016 году Любимова стала заместителем директора Дирекции социальных и публицистических программ Первого канала. Кроме того, она была сценаристом, продюсером и шеф-редактором более 80 документальных телевизионных фильмов. В январе 2018 года Любимова возглавила Департамент кинематографии Министерства культуры РФ.
P.S. Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджеров нескольких медиакомпаний, Владимир Мединский получит пост помощника президента по культуре. Сейчас помощника по культуре у президента нет, его советником по культуре является Владимир Толстой.
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