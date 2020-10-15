Окончательно утверждено объединение Александринки и Псковского театра драмы

Художественный руководитель Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев и художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин © Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина / © Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина / «ВКонтакте»

К 1 января 2021 года завершится объединение Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина с Александринским театром под единым брендом Национального драматического театра России.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Псковского театра драмы по итогам поездки в регион министра культуры РФ Ольги Любимовой.

«Мы получили полное одобрение и руководства региона, и министра культуры. У нас есть бюджет, и сейчас за ближайшие 2,5 месяца — до 1 января 2021 года — мы должны подготовить и подписать все документы, и уже с 1 января стать частью Национального театра России», — прокомментировал художественный руководитель Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев.

Объединение двух театров обсуждалось с лета 2019 года, когда Михаил Ведерников объявил, что Псковский театр драмы может получить федеральный статус, став частью Первого национального театра России. Инициатива была согласована с Владимиром Мединским, занимавшим пост министра культуры, выход Псковского театра на федеральный уровень мог произойти в 2020 году, но был отложен после смены состава правительства в начале года.

Объединение проработано с Союзом театральных деятелей России, губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком, встрече в Пскове предшествовало совещание в Минкульте, отмечает «Псковская лента новостей».

«Мы несколько раз проговорили все "за" и "против", все сложности, — цитирует издание Ольгу Любимову. — И единогласно приняли решение, что объединение пойдет псковскому театру на пользу. Это принципиально важная позиция Министерства культуры. Театр будет продолжать работать в новом для себя качестве. Мы начинаем большой серьезный путь вместе!».

«Сам факт объединения, безусловно, важен, но за ним стоят и экономические преобразования, которые позволят увеличить зарплату, добавить новые, яркие названия в репертуар, сделать более зрелищным, мощным декорационный цех, разнообразить сценографию постановок», — добавила министр культуры.

«Я верю, что с объединением с Псковским театром мы выходим на качественно новый уровень, — заявил художественный руководитель Александринского театра Влерий Фокин. — Мы знаем разные соединения театров: удачные и нет. И никогда не было художественной целесообразности. У нас — есть. Мы знакомы, давно посещаем Псков. Если идея есть, нужно чтобы она была осуществлена. Сейчас совместно разрабатываются положения, которые лягут в основу работы объединенного театра. Есть вопросы, их не может не быть — но это всё рабочие вопросы, которые будут решены».







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