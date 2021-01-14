Саймон Рэттл возглавит оркестр Баварского радио

© Thomas Rabsch / Warner Classics

С 2023 года главным дирижером хора и симфонического оркестра Баварского радио станет Саймон Рэттл.

Как сообщает сайт BR-KLASSIK, 3 января британский дирижер подписал пятилетний контракт, причем за его кандидатуру проголосовало подавляющее большинство музыкантов оркестра.

Главным дирижером хора и симфонического оркестра Баварского радио с 2003 года был Марис Янсонс. Срок действия его контракта истекал в 2021 году, но в конце 2019 года после смерти дирижера оркестр остался без руководителя.

«На смену Марису Янсонсу придет один из самых востребованных дирижеров в мире», — отмечает Баварское радио.

Саймон Рэттл в 1980–1998 годах возглавлял Бирмингемский симфонический оркестр, в 1999 году стал художественным руководителем и главным дирижером Берлинского филармонического оркестра. Весной 2015 года он был назначен музыкальным руководителем Лондонского симфонического оркестра, и в 2017 году сменил на этом посту Валерия Гергиева.

На концерте хора и оркестра Баварского радио Рэттл впервые побывал в 15 лет, когда в его родном Ливерпуле в октябре 1970 года под управлением Рафаэля Кубелика прозвучала Девятая симфония Бетховена. По словам Рэттла, тот день изменил всю его жизнь — выступление баварского коллектива произвело на него настолько сильное впечатление, что он принял решение стать дирижером.

В свою очередь интендант оркестра Ульрих Вильгельм заявил, что очень рад успешному завершению переговоров по контракту «в эти трудные времена». Помимо музыкальных проектов, добавил он, новому руководителю предстоит продолжить начатую Марисом Янсонсом работу над новым концертным залом в Мюнхене и его художественной концепцией.







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