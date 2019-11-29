Умер Марис Янсонс

Сегодня, 1 декабря, в Петербурге в возрасте 76 лет умер дирижер Марис Янсонс.

Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Марис Янсонс родился в 1943 году в Риге, в 1956 году переехал с семьей в Ленинград, в 1969 году с отличием окончил Ленинградскую консерваторию, в конце 1960-х — начале 1970-х годов стажировался в Вене у Ханса Сваровски и в Зальцбурге у Герберта фон Караяна, в 1971 году занял второе место на Международном конкурсе молодых дирижеров и оркестров Фонда Караяна.

В 1972 году стал ассистентом дирижера Академического симфонического оркестра Ленинградской филармонии, в 1979–2000 годах был главным дирижером Филармонического оркестра Осло, также руководил Латвийским национальным оркестром, Питтсбургским симфоническим оркестром, Королевским оркестром Концертгебау, Симфоническим оркестром и хором Баварского радио.

Кроме того, Марис Янсонс сотрудничал с Венским филармоническим оркестром, Чикагским и Кливлендским симфоническими оркестрами и другими ведущими оркестрами. Основу репертуара дирижера составляла музыка XIX – XX веков, под его руководством были, в частности, записаны полные циклы симфоний и концертов Рахманинова и симфоний Шостаковича.

В 1995–2001 годах Марис Янсонс преподавал на кафедре дирижирования в Петербургской консерватории.

Лауреат многих россисийских и зарубежных наград, среди которых премия «Грэмми» (за исполнение Тринадцатой симфонии Шостаковича, 2005) и премия Эрнста фон Сименса (2013). Народный артист РСФСР (1986).







































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