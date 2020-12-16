 
15:34 16 декабря 2020Новости
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Названы лучшие фильмы года по версии Sight & Sound и Cahiers du cinéma

News_detailed_pictureКадр из эпизода «Lovers Rock» мини-сериала Стива Маккуина «Голос перемен»© BFI

Журналы о кино Sight & Sound (Великобритания) и Cahiers du cinéma (Франция) составили списки лучших фильмов 2020 года.

В рейтинг Sight & Sound, составленный по итогам опроса более ста авторов журнала из разных стран, вошли 50 фильмов и сериалов, которые в уходящем году были показаны на кинофестивалях, в кинотеатрах и на онлайн-платформах.

 1  «Lovers Rock», второй эпизод мини-сериала «Голос перемен» (Small Axe, Великобритания), реж. Стив Маккуин;
 2  «Время» (Time, США), реж. Гаррет Брэдли;
 3  «Первая корова» (First Cow, США), реж. Келли Райхардт;
 4  «Думаю, как всё закончить» (I’m Thinking of Ending Things, США), реж. Чарли Кауфман;
 5  «Святая Мод» (Saint Maud, Великобритания), реж. Роуз Гласс;
 6  «Дик /Джонсон мертв» (Dick Johnson Is Dead, США), реж. Кирстен Джонсон;
 7  «Никогда, редко, иногда, всегда» (Never Rarely Sometimes Always, США-Великобритания), реж. Элайза Хиттман;
 8  «Земля кочевников» (Nomadland, США-Германия), реж. Хлоя Чжао;
 9  «Rocks» (Великобритания), реж. Сара Гаврон;
10 «Дни» (Ri zi / Days, Тайвань), реж. Цяй Минлян.


В десятку лучших фильмаов 2020 года по версии редакции Cahiers du cinéma вошли:

 1  «City Hall» (США), реж. Фредерик Вайсман;
 2  «Женщина, которая убежала», (Domangchin yeoja
/ La Femme qui s'est enfuie, Южная Корея), реж. Хон Сан Cу;
 3  «Неограненные алмазы» (Uncut Gems, США), реж. Бенни Сэфди, Джош Сэфди;
 4  «Мальмкрог» (Malmkrog, Румыния-Сербия-Швейцария-Швеция-Босния и Герцеговина-Северная Македония), реж. Кристи Пую;
 5  «Что мы говорим, что мы делаем» (Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, Франция), реж. Эмманюэль Муре;
 6  «Отель у реки» (Gangbyeon hotel / Hotel by the River, Южная Корея), реж. Хон Сан Cу;
 7  «Жилище в горах Фучунь» (Chun jiang shui nuan / Séjour dans les monts Fuchun, Китай), реж. Гу Сяоган;
 8  «Соль слез» (Le sel des larmes, Франция-Швейцария), реж. Филипп Гаррель;
 9  «Énorme» (Франция), реж. Софи Летурнер;
10 «Август в Мадриде» (La virgen de agosto / Eva en août), реж. Хонас Труэба.


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