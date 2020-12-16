Названы лучшие фильмы года по версии Sight & Sound и Cahiers du cinéma

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Журналы о кино Sight & Sound (Великобритания) и Cahiers du cinéma (Франция) составили списки лучших фильмов 2020 года.
В рейтинг Sight & Sound, составленный по итогам опроса более ста авторов журнала из разных стран, вошли 50 фильмов и сериалов, которые в уходящем году были показаны на кинофестивалях, в кинотеатрах и на онлайн-платформах.
1 «Lovers Rock», второй эпизод мини-сериала «Голос перемен» (Small Axe, Великобритания), реж. Стив Маккуин;
2 «Время» (Time, США), реж. Гаррет Брэдли;
3 «Первая корова» (First Cow, США), реж. Келли Райхардт;
4 «Думаю, как всё закончить» (I’m Thinking of Ending Things, США), реж. Чарли Кауфман;
5 «Святая Мод» (Saint Maud, Великобритания), реж. Роуз Гласс;
6 «Дик /Джонсон мертв» (Dick Johnson Is Dead, США), реж. Кирстен Джонсон;
7 «Никогда, редко, иногда, всегда» (Never Rarely Sometimes Always, США-Великобритания), реж. Элайза Хиттман;
8 «Земля кочевников» (Nomadland, США-Германия), реж. Хлоя Чжао;
9 «Rocks» (Великобритания), реж. Сара Гаврон;
10 «Дни» (Ri zi / Days, Тайвань), реж. Цяй Минлян.
В десятку лучших фильмаов 2020 года по версии редакции Cahiers du cinéma вошли:
1 «City Hall» (США), реж. Фредерик Вайсман;
2 «Женщина, которая убежала», (Domangchin yeoja
/ La Femme qui s'est enfuie, Южная Корея), реж. Хон Сан Cу;
3 «Неограненные алмазы» (Uncut Gems, США), реж. Бенни Сэфди, Джош Сэфди;
4 «Мальмкрог» (Malmkrog, Румыния-Сербия-Швейцария-Швеция-Босния и Герцеговина-Северная Македония), реж. Кристи Пую;
5 «Что мы говорим, что мы делаем» (Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, Франция), реж. Эмманюэль Муре;
6 «Отель у реки» (Gangbyeon hotel / Hotel by the River, Южная Корея), реж. Хон Сан Cу;
7 «Жилище в горах Фучунь» (Chun jiang shui nuan / Séjour dans les monts Fuchun, Китай), реж. Гу Сяоган;
8 «Соль слез» (Le sel des larmes, Франция-Швейцария), реж. Филипп Гаррель;
9 «Énorme» (Франция), реж. Софи Летурнер;
10 «Август в Мадриде» (La virgen de agosto / Eva en août), реж. Хонас Труэба.
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