Немецкие общественные деятели поддержали политзаключенных в Беларуси

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По инициативе Протестантской церкви Германии (EKD) Немецкое общество изучения Восточной Европы (DGO) совместно с правозащитным центром «Весна» запустило кампанию 100xSolidarität в поддержку политзаключенных в Беларуси.
«В Беларуси возбуждено более 100 политически мотивированных уголовных дел в связи с выборами 2020 года и протестами против их фальсификации», — говорится в заявлении на сайте 100xSolidarität.
Философ Юрген Хабермас, театральный режиссер и драматург Мило Рау, писательницы Герта Мюллер и Катя Петровская, историки Ян и Алейда Ассман и другие деятели культуры, ученые, публицисты, политики и общественные деятели требуют немедленного освобождения политзаключенных в Беларуси.
«Они выражают солидарность со всеми людьми в Беларуси, которые выступают за свободные выборы, демократию, верховенство закона и права человека, — пишут организаторы кампании. — В Беларуси после выборов в начале августа 2020 года государство осуществляет жестокое насилие против людей, мирно протестующих против заведомо ложных официальных результатов выборов. <...> С тех пор десятки тысяч человек были арестованы и временно задержаны. Власти возбудили политически мотивированные уголовные дела в отношении более 100 человек. Этим людям нужна поддержка. Для них нет ничего хуже, чем быть забытыми, когда им грозит несколько лет тюрьмы за действия, которых они не совершали».
На сайте кампании можно найти информацию о том, как сделать пожертвование в пользу людей, преследуемых по политическим мотивам в Беларуси.
Сбором пожертвований, в частности, занимается некоммерческая правозащитная организация Libereco Partnership for Human Rights, а Немецкое общество восточноевропейских исследований принимает пожертвования на разработанную им стипендиальную программу для студентов и преподавателей, которые были исключены или уволены из университета за мирное выражения своего мнения.
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