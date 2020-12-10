Александр Иличевский получил «Большую книгу»

Сегодня, 10 декабря, на торжественной церемонии в Москве объявлены лауреаты 15-го сезона национальной литературной премии «Большая книга». Первая премия присуждена Александру Иличевскому за роман «Чертеж Ньютона».

Об этом сообщает сайт премии. Вторую премию получил Тимур Кибиров за роман «Генерал и его семья», третью премию — Шамиль Идиатуллин за роман «Бывшая Ленина».

Обладателем премии для книжных блогеров «_Литблог» стал Сергей Лебеденко, автор телеграм-канала «Книги жарь». Награда «За вклад в литературу» общим решением попечительского совета присуждена Федеральному агентству по печати и массовым коммуникациям (Роспечати).

В читательском голосовании победил Михаил Елизаров с романом «Земля», второе место заняла Дина Рубина с трилогией «Наполеонов обоз», третье место — Алексей Макушинский с книгой «Предместья мысли. Философическая прогулка».

В 15-м сезоне премии «Большая книга» на ее соискание было выдвинуто 294 книг и рукописей. В длинный список, который был опубликован в апреле, совет экспертов «Большой книги» отобрал 39 произведений. В июне был объявлен короткий список из 13 книг.

Национальная литературная премия «Большая книга» учреждена в 2005 году Центром поддержки отечественной словесности. На соискание премии выдвигаются художественные и документальные произведения на русском языке или в авторском переводе на русский. Ограничений для участников конкурса по возрасту, гражданству, месту жительства не существует.

Обладатель первой премии получает денежный приз в размере 3 млн рублей, второй премии — 1,5 млн рублей, третьей премии — 1 млн рублей.







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